Autoengany

Després de la reunió online de cada dilluns al matí, li envio un whatsapp a la Laura: «M’encanta la samarreta que portes!», li escric. «Maca, i megabarata», em respon. Encuriosida, li pregunto on l’ha comprat. «No t’agradarà», diu, i m’envia un enllaç d’una plataforma internacional de comerç online. La samarreta que tant m’ha agradat, quatre euros i mig. Glups. Els meus principis trontollen (de fet, quasi diria que s’esfondren).

Més tard, a casa, torno a entrar a la pàgina de les temptacions. No ho havia fet mai, i tinc la sensació que m’hi podria passar la vida mirant i mirant productes. Com pot ser que tot sigui tan barat? El meu cervell sap perfectament la resposta: condicions laborals properes a l’esclavitud, nens i nens treballant sense descans, sous miserables. Però els meus ulls no volen escoltar el meu cap: m’ho compraria tot!!!

Ja he posat tres o quatre coses al carro, però encara em resisteixo a passar per caixa. Escric a la Laura: «Has creat un monstre», i li envio una foto de la pantalla del meu ordinador amb la web que m’ha passat. Ella riu. «Ja sé que no és gaire «compra al teu comerç local», però soc pobre, i hi ha roba xula», em contesta.

Jo també tinc moltes contradiccions. Ser ecologista, solidària i consumidora responsable és molt car, i no sempre t’ho pots permetre. Ja fa temps vaig proposar-me evitar comerços on tot va envasat amb plàstics i safates de porexpan. Però vaig comprovar que el preu de la carn, com a poc, es doblava. I la fruita? Un quilo de mandarines a la fruiteria del barri m’arriba a costar quatre euros; i si n’agafo una malla de dos quilos al súper, no arriba als tres. Com pot ser?

«El que més ràbia em fa –continua la Laura– és que culpen al pobre consumidor d’intentar comprar tan barat com sigui possible, posant sobre les nostres espatlles la responsabilitat de tot. Ens diuen que podem triar, que podem elegir comprar productes de quilòmetre zero, roba produïda dignament, però no és tan fàcil». I té molta raó. Si fins i tot comprar productes a granel –ja siguin llegums o detergent per a la roba– és més car que adquirir-los al supermercat.

O sigui que ja fa temps que faig equilibris entre els meus principis i el meu sou. La fruita i la verdura, sempre que puc, a la fruiteria. No té res a veure un enciam dels que has de treure unes quantes fulles i netejar de terra i de bitxitus amb un d’aquells clons embolicats amb plàstic que trobes a les neveres dels supermercats; ni una poma de botiga de barri amb una poma encerada de gran superfície. La carn, com que cada vegada en menjo menys i ho passo malament a les carnisseries, confesso que l’acabo comprant envasada. I amb la roba, faig el què puc: en compro a comerç local, també en compro de segona mà i estic aprenent a no fustigar-me quan compro en grans cadenes. I quan m’arribi la samarreta de la Laura, no diré a ningú d’on l’he tret (ni a mi mateixa: apel·laré a la meva memòria de peix, a veure si me n’oblido).