Per primer cop es comença a parlar de futbol femení. Desgraciadament, futbol i femení són dues paraules que mai han anat lligades. Moltes de nosaltres hem crescut sense referents, hem rebut insults i, en algun moment, hem sigut «la noia» de l’equip masculí. Però nosaltres també ens hem passat estius sota el sol i hiverns sota la pluja practicant xuts i jugades impossibles. També hem jugat en camps de fang, hem arribat tard a casa després dels entrenaments i hem matinat cada cap de setmana per jugar partits. Hem celebrat victòries i hem plorat gols a l’últim minut. Queda un llarg camí per recórrer i tot i que el futbol femení encara no rep el valor que mereix, omple d’orgull saber que nenes de totes les edats comencen a viure aquestes experiències, aquest cop amb un mirall on veure’s reflectides.