Diuen que sentir-se gran, no depèn del calendari, sinó de l’estat d’ànim i de l’esperit, és dir, del que se’ns mou a l’interior, i del valor que donem a les coses que ens passen, tant a un mateix, com al voltant. Per començar en veure malaltejar o marxar, gent propera –alguna fins i tot un referent– i tenir clar que són coses pròpies de la vida, vulguem o no afecten i deixen una certa tristor, en funció del coneixement o vinculació. Per exemple, el cap de setmana anterior, en el cas nostre, vàrem perdre dos consogres, amb un dels quals hi havia una excel·lent relació.

I quan ja ens anàvem fent a la idea, aquest cap de setmana, hem perdut un company de quan vàrem fer la mili, i hem sabut que un altre fa poc va perdre un fill, pobrets, i ell i la dona estan a una residència en no gaire bon estat. Tan sols ens mancava, la notícia de l’inici d’una nova guerra, bufa!. I, per acabar-ho d’arrodonir, la convocatòria d’una protesta a Barcelona, que tractava d’amnistia i convivència, cosa que no vàrem entendre massa, ja que dels que demanen aquella, menys macos, els varen dir de tot. No és la millor manera de conviure, pensem!. Per tot plegat, entre una cosa i l’altra, vàrem acabar amb l’ànim entristit. És el nostre parer.