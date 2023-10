Deu fer un any, més amunt, més avall, que un servidor es va operar de cataractes de l’ull dret, exactament. Des de llavors que em fa pampallugues, i a vegades, per dissort meva, veig papallones i mosques a dojo. L’ull esquerre em funciona a la perfecció. Tota una paradoxa, amb una persona de dretes de tota la vida! Sí, amics, em funcionen l’esquerre i em falla la dreta. Per mi, el món al revés!

Llavors, davant de tanta incomoditat demano hora al servei oftalmològic de la Seguretat Social. I aquest servei del Güell, em diu que torni a demanar hora l’any vinent! I passi-ho bé, que en aquest món tot arriba. En conclusió, aquest servidor, s’ha d’esperar que arribi el pròxim any per demanar hora. Visita que no serà avui per demà! Menys mal que sempre em puc encomanar a Santa Llúcia! A part de ser un reconegut i prestigiós lepidòpter a escala mundial «no hay mal que por bien no venga»!