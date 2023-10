He assistit a xerrades sobre el «llenguatge del cinema» i m’han parlat del llenguatge audiovisual. Potser rego fora del test, però, admetent que una pel·lícula és un audiovisual, jo em pensava que el conformaven tres llenguatges previs: el cinematogràfic, el verbal i el musical, dels quals, l’únic sempre present és el primer.

Podeu consultar el diccionari de l’IEC o de la RAE per atribuir el sentit literal que vull expressar. La majoria dels autoanomenats cinèfils, quasi tots els crítics i alguns activistes culturals propugnen la subtitulació i abominen del doblatge. La música no es veu afectada en cap de les opcions; la dicció original se substitueix en el doblatge i la part estrictament cinematogràfica es veu afectada per la subtitulació.

Penso que el llenguatge cinematogràfic no té, com els altres dos, conformació i evolució sobretot en altres àmbits, com el teatre, com a l’òpera, per exemple. I si la fotografia contínua és el més genuí i essencial, com és que els que diuen que els agrada el cinema volen emmerdar la imatge original?