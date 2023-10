Demagògia amb Rodalies

Com que el populisme uneix, no és casual que el mateix dia que el president català, Pere Aragonès, deia que «de nou, milers de passatgers afectats pel desastre de Rodalies, i el govern espanyol amagat. Imprescindible i urgent el traspàs integral, amb la infraestructura i els recursos per revertir anys de deixadesa» la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmava que «Madrid, un altre cop sumit en el caos per culpa de Sánchez, que castiga la nostra regió sense inversions essencials. Els madrilenys, ostatges de les avaries i retards de Renfe». Com dues gotes d’aigua.

És la propaganda política que tan bé va explicar l’economista i sociòleg francès Alfred Sauvy (1888-1990) en el llibre titulat La Opinión pública. Sauvy sostenia que «per mantenir les tropes actives, es repeteixen durant molt de temps les mateixes paraules, les mateixes fórmules que hagin resultat efectives. Però com que les expressions acaben per gastar-se o no, el propagandista capta els fets recents més importants, els selecciona, i els presenta de forma que serveixin per confirmar les teories proposades i per consolidar la causa».

La Generalitat acaba d’apujar el preu de l’aigua un 33% al 90% de la població de Catalunya, però no llegiran enlloc que és una decisió del Govern català. El ventall d’eufemismes per evitar responsabilitzar a la Generalitat és infinit: «La proveïdora d’aigua (...) L’àrea metropolitana de Barcelona (...) ATLL, que vol dir Aigües del Ter-Llobregat (...), l’ACA, que vol dir Agència Catalana de l’Aigua», i un llarg etcètera per evitar el nom real del subjecte, quan l’empresa responsable és pública i el nomenament del seu director (el cassanenc David Vila, d’ERC, des del mes de maig) és un acord del Consell Executiu de la Generalitat. O tampoc veuran, excepte a El Triangle, que el sindicat de maquinistes de Ferrocarrils de la Generalitat, amb molts menys quilòmetres de via que Adif, demana explicacions per l’augment d’incidències i problemes en el servei. En canvi, un dia rere l’altre la propaganda ens recorda que el mal funcionament dels trens és culpa de Madrid, o sigui d’aquesta pèrfida Espanya que vol destruir Catalunya, i que, per tant, és vital el traspàs del servei. (Des de l’any 2018, el coordinador del Pla de Rodalies a Catalunya és l’olotí Pere Macias, un convergent de tota la vida, que, tot sigui dit, està fent una bona feina).

No negaré les mancances del servei ferroviari, que no són exclusives de Catalunya i que van començar en l’etapa d’Aznar quan les inversions van marginar el tren convencional per prioritzar l’Alta Velocitat i que no s’han revertit fins els últims anys, però molt pitjor tenim el sistema sanitari, de competència exclusiva de la Generalitat, i no veuran que capitalitzi mai l’actualitat informativa, malgrat que, segons un informe de la Sindicatura de Comptes del passat mes de juny, un de cada quatre pacients catalans no va ser operat o atès en el temps que fixa la llei entre 2018 i 2019, que és el darrer període analitzat. La mitjana del temps d’espera per fer-se una prova diagnòstica es va duplicar en un any (de 45 dies a 84) i per accedir a una consulta externa es va triplicar (de 59 dies a 205). Això, abans de la pandèmia, després les llistes d’espera sanitàries encara s’han allargat més.

Aquesta setmana, hem sabut que l’alumnat de Secundària té el pitjor nivell de català i castellà dels últims deu anys i fa uns mesos un informe va revelar que els estudiants catalans de 4rt de Primària són els tercers per la cua de tot Espanya en comprensió lectora. Recorden aquell dogma oficial sobre el «model d’èxit» de l’ensenyament a Catalunya?

Seguint la regla de tres del nacionalisme català, hauríem de tornar a l’Estat les competències de Sanitat i Educació, que són de la Generalitat, per incapacitat manifesta en la seva gestió? Veritat que no? En canvi, ens hem de creure que, si la Generalitat tingués plenes competències ferroviàries (ja té la gestió, la regulació, la planificació i la potestat tarifària del servei des de l’any 2010), tot funcionaria com una seda. No, l’objectiu no és assumir més competències per millorar la vida dels catalans, sinó la propaganda i acumular més poder polític. Ja va dir George Orwell que «el nacionalisme és inseparable del desig de poder; el propòsit constant de tot nacionalista és obtenir més poder».