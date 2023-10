Sobre la festa nacional d’Espanya

Portada a terme la part més dura de la transició política espanyola, aquella que ens permet, avui, disposar d’un règim de llibertats immensament gran fins el punt que els independentistes i els antisistema, no només poden expressar-se al carrer o als mitjans de comunicació, sinó fins i tot presentar-se a qualsevol tipus d’elecció, ocupar cadires de representació popular i cobrar dels pressupostos estatals, pare i mare igualment de les hisendes autonòmiques i locals, faltava substituir el 18 de juliol com a «festa nacional» per una nova data sense reminiscències amb el passat franquista. Prou feina va tenir i va fer la UCD dels presidents Adolfo Suárez i Leopoldo Calvo Sotelo, com per entretenir-se en consensuar una data (i el seu perquè) que substituís aquella. D’això se’n va encarregar el segon govern del president Felipe González.

Recordo perfectament com va anar i com es va aprovar la proposta. Primer, l’Alfonso Guerra ho va comunicar a Miquel Roca, aleshores president-portaveu del Grup Parlamentari Català (CiU), amb l’ànim de consensuar la nova data de la festa nacional d’Espanya: 12 d’octubre. Aquest li traslladà la notícia al president Jordi Pujol i alhora a tots els membres del grup, entre els quals un servidor, que exercia la funció de portaveu adjunt del mateix. Ignoro encara avui la resposta o el parer de Pujol, però sí sé del debat que es va produir en el grup parlamentari entorn a la proposta arribada del Govern d’Espanya: la negativa va ésser unànime. La connotació amb el «día de la Raza» del dictador Francisco Franco era enorme (i massa propera en el temps) i va acabar essent un mur infranquejable per a tots nosaltres. Així li fou traslladat al vicepresident Alfonso Guerra. La resposta d’aquest fou tan planera com sincera: «No encontramos otra fecha que concierte el consenso que pretendemos». Així m’ho fou dit per en Roca, però vàrem acordar no donar-la a conèixer a la resta del grup, callar i esperar esdeveniments, sabent que el Grup Parlamentari Basc (PNB-EAJ) també s’oposava al 12 d’octubre i per les mateixes raons. Del parer d’en Pujol, res de res. Ens va semblar que era un nou laissez faire dels seus, però no ho fou: estava d’acord amb el posicionament del grup, segons que confidencialment em va dir en Roca. Tanmateix, mai no ho expressà en públic.

Tampoc nosaltres, vull dir els grups parlamentaris de CiU al Congrés dels Diputats i al Senat, reunits conjuntament, trobaren data alternativa. La història d’Espanya era i segueix essent massa complexa com per discernir un jorn que fos memorable per a tothom i concités, per tant, el beneplàcit unànime de les dues cambres legislatives. En aquestes, ens arribà del Govern el recordatori següent que, al seu torn, li havia lliurat la Casa del Rei (llavors, Joan Carles I) en un intent d’ajudar: el 23 de setembre de 1892, la reina Maria Cristina de Habsburgo-Lorena, que actuava com a regent del seu fill Alfons XIII, trobant-se a Sant Sebastià, havia promulgat un decret a proposta d’Antonio Cánovas del Castillo, president del Consell de Ministres, declarant festa nacional el 12 d’octubre, fet que podia agradar als nacionalistes bascos en funció del lloc, Donosti, però que ni ens refredava ni ens escalfava a nosaltres. Aquest decret reial fou signat per l’esmentada reina regent el 12 d’octubre de 1892 en el monestir de La Rábida, tot commemorant el quart centenari del descobriment d’Amèrica per part de Cristòfol Colon. Educadament se li va traslladar a Guerra el nostre no. Varen fer el mateix els companys del PNB.

Val a dir que amb motiu d’aquesta celebració, la reina Maria Cristina, d’acord amb el parer del Consell de Ministres, va concedir un indult general, consignat en el BOE (Gaceta de Madrid) de l’època així com també en el diari La Província de Huelva de data 12 d’octubre de 1892, però només per a aquells que haguessin estat condemnats prèviament per la Justícia, cosa prohibida per l’actual Constitució –l’indult general– i exigència remarcable –condemna prèvia– en uns temps en què, sense haver ni un sol paper, excepció feta de la proposta de llei de l’extrema esquerra, Sumar, es parla a tothora d’una constitucionalment qüestionable amnistia per a tots els líders, els sublíders i afins del procés sobiranista que, com ben sabut és, acabà com el rosari de l’aurora amb original aturada a l’estació de la non nata promulgació de la independència de Catalunya respecte d’Espanya, ves a saber si causat per no haver cantat el rosari a punta d’alba, com obligat era en el saltiri de Maria.

Retornant al fil principal d’aquest article, el perquè el 12 d’octubre és avui la festa nacional d’Espanya, cal dir que, en no haver-hi acord possible, tampoc amb el PCE d’aleshores, els socialistes tiraren endavant amb un projecte de llei que en llei es convertí, la Llei 18/1987, de 7 d’octubre. La seva exposició de motius fou elaborada amb pinces per no ferir cap sensibilitat encara que trepitgés la història: Va des de un «sense detriment de la complexitat indiscutible que implica el passat d’una nació tan diversa com l’espanyola, s’ha de procurar que el fet històric que se celebri representi un dels moments més rellevants per a la convivència política, el cabal cultural i la mateixa afirmació de la identitat estatal i la singularitat nacional del poble» a un «la data escollida, el 12 d’octubre, simbolitza l’efemèrides històrica en què Espanya, a punt de concloure un procés de construcció de l’Estat a partir de la nostra pluralitat cultural i política, i la integració dels Regnes d’Espanya a una mateixa Monarquia, inicia un període de projecció lingüística i cultural més enllà dels límits europeus». Tot per un article únic: «Es declara Festa Nacional d’Espanya, amb caràcter general, el dia 12 d’octubre». No hi ha Dia de la Hispanitat, com ha dit en Pere Aragonès, i, per tant, no ens vàrem anar d’excursió a Bolonya pagant els contribuents. Això no obstant, els ases segueixen essent ases, i endemés molts, perquè no hi ha millor ignorant que aquell que tria ésser-ho, i, per tant, se’l creuen. Què hi farem!