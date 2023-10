La ciència és una peça fonamental i indispensable pel desenvolupament d’un país. De fet, la investigació dona resposta a preguntes que la humanitat s’ha plantejat des dels seus inicis i a qüestions que es plantegen amb el floriment i la fluctuació de la quotidianitat. En definitiva, la ciència és una via d’accés al coneixement i a la cultura indiscutiblement irreemplaçable. Això no obstant, Espanya destina pocs diners a la ciència i la investigació.

«Espanya inverteix aproximadament l’1,25% del PIB en ciència, on la inversió privada en representa la meitat, mentre que els Estats Units en destinen el 2,8% del PIB on la inversió privada representa tres quartes parts» afirma la biòloga marina Alicia Pérez-Porro en una entrevista. Espanya atorga poc pressupost a la ciència, fet que desemboca en oportunitats nul·les per als nous talents del país. Un exemple és el de la geòloga Marina Martínez, qui ha estat admesa per a analitzar mostres provinents de la lluna en un projecte científic iniciat per la NASA. Tot i això, es topa amb un problema: no obté cap beca ni finançament perquè la seva trajectòria no és prou «impressionant». «A Espanya has de ser un megacrack o no pots fer res» narra la científica en una entrevista.

Personalment, em preocupa la poca importància que li dona la nostra nació a la investigació. Quin futur ens espera als actuals estudiants de ciències? La solució del científic per trobar feina i per poder-se guanyar bé la vida és marxar de la terra? Espanya no ofereix oportunitats pels novells i inverteix poc en el desenvolupament i creixement del territori a nivell científic. Com esperem que Espanya evolucioni, si no es donen recursos per a la prosperitat de la recerca?