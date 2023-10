Israelites i cananeus

Durant la Primera Guerra Mundial el Govern britànic va generar dues esperances incompatibles. Per un costat va engalipar les tribus àrabs amb un estat independent en territori de l’Imperi Otomà, que incloïa Palestina. Naturalment, no va complir. Però al mateix temps va signar la Declaració Balfour, de 1917, segons la qual «el Govern de Sa Majestat contempla amb beneplàcit l’establiment a Palestina d’una llar nacional per al poble jueu». El problema, naturalment, és que Palestina estava plena d’àrabs, descendents dels que s’hi havien instal·lat molts segles enrere, obstacle que la declaració esquivava a cops de retòrica: «No es farà res que pugui perjudicar els drets civils i religiosos de les comunitats no jueves existents a Palestina». Difícil de complir quan es parla de la «llar nacional» d’una comunitat ètnica i religiosa convençuda d’estar tornant a la «terra promesa», atorgada per Déu als seus avantpassats. Aquella duplicitat del govern britànic va ser una de les llavors de la sang que corre aquests dies. L’horror que va generar la notícia de l’Holocaust va contribuir a que el món acceptés el 1947 la creació de l’Estat d’Israel, que des de llavors no ha parat d’estar en guerra amb els estats àrabs del seu entorn i amb els palestins del territori. Dotat d’un exèrcit poderós i molt ben equipat, Israel sempre guanya, però després d’una campanya n’arriba una altra. Els extremistes de totes dues bandes aspiren a la liquidació del contrari: els àrabs, a que desaparegui l’Estat jueu, i els jueus, a un Estat ètnic i confessional homogeni. Entremig, fins i tot els més dialogants pensen, els d’un costat, que uns forasters s’han apoderat de la seva terra, i els de l’altre, que ells són a casa i els en volen treure. La Bíblia diu que fa tres mil·lennis les tribus d’Israel es van instal·lar en aquella contrada, anomenada Canaan, derrotant militarment els cananeus, és a dir, els pobles que hi vivien. La vella raó del dret de conquesta. Ja es veu que la cosa ve de lluny.