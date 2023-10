Navegant per TikTok, m’he trobat que una mare explicava un problema que havia tingut amb l’escola. Resulta que la seva filla es trobava malament i va trucar a la mare quan havia anat al lavabo dient-li que estava marejada. Ella va trucar a consergeria per avisar sobre l’estat de la nena. En arribar es va trobar que uns professors estaven preguntant-li perquè havia fet servir el telèfon mòbil a l’escola mentre ella plorava.

I ara et pregunto, creus que la pròxima vegada que la nena tingui un problema, tindrà prou confiança per mencionar-ho a un mestre? Trobo deplorable l’empatia que aquells professors mostren en aquesta situació. Òbviament, han d’estar pendents que les normes del centre es compleixin, però mai per a sobre del benestar psicològic i físic dels seus estudiants.