Quaranta-sis dies

La darrera reforma laboral, pactada pel govern i els agents socials té més d’un any de recorregut i les grans xifres del mercat laboral constaten que s’ha generat ocupació, que és més estable i que l’atur s’ha reduït. Seria bo recordar què deien alguns dels gurus de la dreta econòmica que advertien d’una cadena inacabable de catàstrofes que provocaria la nova normativa. Eren els mateixos dels que alertaven que apujar més el salari mínim portaria moltes empreses al límit del tancament. Ni una cosa ni l’altra.

Ara bé, que l’escenari general sigui més positiu que el de fa uns anys, no vol dir que la legislació laboral no generi distorsions. Hi ha dades preocupants com ara que la durada mitjana dels contractes signats aquest any és de només 46 dies, el nivell més baix des de 2006. Hem reduït el nombre de treballadors eventuals, però sembla que s’hagi aconseguit a costa d’empitjorar la seva qualitat, de la mateixa manera que no hauria de passar res per admetre que els fixos discontinus inflen les xifres de contractació indefinida, o que la dificultat per a fer contractes temporals ha portat a moltes empreses a abusar de les baixes de treballadors que no superen el període de prova. Queda molt camí per recórrer per superar la precarietat del mercat laboral.