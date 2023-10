Recentment ha sortit un article titulat «Girona és de les províncies que tenen més contaminació a l’aire per ozó». La població hem respirat aire contaminat per ozó segons l’informe anual d’Ecologistes en Acció.

El dia que es pugui anar a treballar a Olot des de Girona o Banyoles amb un tren-tram haurem fet un gran pas endavant, mentrestant anem fent fum, col·lapsant les entrades i sortides d’aquestes localitats i contaminant la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes.

El dia que el govern aposti per la sostenibilitat i el respecte a la salut del ciutadà o ciutadana a peu així com també del nostre planeta i/o medi ambient, llavors la cosa canviarà talment que disminuiran el nombre de trastorns respiratoris i al·lèrgies produïts per la contaminació a l’aire d’entre altres problemes de salut que es van detectant darrerament com els ictus.

Volem un tren-tram ja!