Bullying: Inventar noms, sí; pagar, no

Pensava, sincerament, que el departament d’Educació de la Generalitat donaria un tomb -en positiu- amb la marxa de Josep González Cambray i l’arribada d’Anna Simó. Cambray -com se’l va conèixer mentre exercia de conseller- mai va estar còmode al capdavant d’una de les carteres més importants del govern català. Possiblement, va tenir moltes idees, algunes de les quals bones, però no va saber executar-les i ni tan sols va encertar les formes. No va saber negociar, va errar en decisions estratègiques i va prometre sense tenir clar si podia assumir els compromisos. En definitiva, va aconseguir posar d’acord a tothom en què havia de dimitir. Finalment, va ser el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui el va fer saltar en la crisi de govern generada pels mals resultats d’Esquerra a les eleccions municipals. El president realment ho va tenir fàcil en el moment de decidir on hi havia escletxes en el seu executiu i Cambray va caure.

Aparentment, tot indicava que la successora tindria el camí més planer per, com a mínim, fixar un rumb fix a la conselleria i, malgrat que no és fàcil, evitar els errors del passat més immediat. Simó, dona forta a Esquerra, on acumula una llarga trajectòria, i amb experiència de govern -havia estat consellera de Benestar Social en època del tripartit- semblava la persona idònia, que potser ho és, per enfocar el repte. En algunes coses ho ha aconseguit com és el cas de l’inici del curs escolar, que en aquesta ocasió s’ha desenvolupat amb normalitat, deixant enrere el caos de les tardes d’assistència sense classe del setembre de 2022. Aquesta setmana, però, s’ha conegut una nova posada de pota del departament en un tema especialment delicat, complicat de gestionar i on és molt fàcil anunciar grans mesures que, tot i que se les dotés d’un pressupost adequat -que no és el cas-, seria complicadíssim portar-les a terme.

El departament havia anunciat un gran pla per fer front al bullying. Cada centre ha de nomenar un coordinador de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat que ha de lluitar per evitar l’assetjament escolar. Sobre el paper tot és bonic i fins i tot fa la impressió que ha de ser fàcil; en aplicar la mesura de veritat sobre el terreny, les coses canvien i fan un gir que es converteix en problemes. Insisteixo que les complicacions sempre arriben, malgrat que s’hagi previst el pressupost adequat. Educació, després d’haver-se fartat d’explicar el pla per tot Catalunya i de convèncer els equips directius i les comunitats educatives de les bonances i la necessitat d’aplicar la mesura, ha anunciat que no hi ha previst ni un euro per pagar aquests futurs coordinadors. Ni un euro.

Després d’una gira, repeteixo per tot Catalunya, els responsables del departament es van oblidar d’un «petit» detall: no hi ha partida pressupostària. Els centres ho han sabut, com explicava Helena López a El Periódico aquesta setmana, a través d’un correu electrònic en el qual els expliquen que han de nomenar un docent que ja tingui una altra coordinació assignada perquè no poden pagar més per aquest concepte del que ja estan pagant. O sigui, algú que ja té una feina més enllà de l’estrictament docent haurà d’assumir, a més, la tasca de lluitar contra el Bullying, com si aquesta última es pugui exercir traient una horeta d’aquí i uns minuts d’allà i anar fent. De veritat volen fer creure que l’assetjament escolar és una prioritat?

Educació sap que el Bullying és un problema real al qual se li ha de fer front i combatre, no en tinc cap dubte. Però també és un problema molest, que genera tensions i que és fàcil que el conflicte s’estengui si no es combat amb decisió. És tan enganxifós que un càrrec que es podria molt ben dir «coordinador anti Bullying» o «antiassetjament escolar» li han posat «coordinador de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat», que si el nom és gairebé impossible d’entendre, la nomenclatura interna «cocobe», és totalment incomprensible, no fos cas que es relacionés el nom amb la cosa.