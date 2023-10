La ironia de la guerra

Aterridores. Així són les imatges de la guerra de l’Orient Mitjà que aquesta setmana han ocupat les portades. S’inicien amb els vídeos d’un grup de terroristes de Hamàs que segresten civils en una rave a la frontera de Gaza i Israel. Una d’elles és una noia alemanya anomenada Shani Louk. Hores després el seu cos seminú és llançat a la part posterior d’una camioneta. Per la postura antinatural, es nota que té (almenys) les cames trencades.

La noia és exhibida com un trofeu pels carrers de Gaza, inconscient. La custodien uns simis armats amb metralladores, els nens l’escupen quan passa. Sembla part d’aquesta gran ironia del destí que, hores abans, festejava la vida en un festival per la pau.

Els segueixen imatges encara pitjors. Un comando de Hamàs assassina a sang freda a quaranta bebès i nens en Kfar Aza que dormien en un kibutz prop de la frontera de Gaza. A molts els van decapitar. La massacre no va succeir només en aquesta població, sinó en diversos kibutz, petites comunitats de treball comunitari. Fa recordar a una nova matança d’innocents, com si copiés la d’Herodes a la recerca del messies. La pregunta de per què la guerra sempre s’acarnissa amb els innocents, és tan sols un altre ironia.

Quin paper jugarà Europa i, sobretot, després de l’experiència amb el conflicte armat d’Ucraïna - Rússia, de quina manera ens afectarà als catalans? Occident està en guerra i, potser el pitjor del cas, és que no ho sap o que mira cap a una altra banda, malgrat que ja ha afectat la seva economia.

El més sorprenent és que no hi ha hagut una posició pacifista forta contra la guerra, sinó un finançament continuat d’armament amb destinació a Ucraïna. Amb el nou conflicte a l’Orient Mitjà succeirà el mateix? S’han acabat les posicions no bel·ligerants? Això de la pau era només un conte?

En aquests dies de carrera bèl·lica desmesurada, em parlen d’una fabulosa aplicació per als amants de les estrelles. Segons el destí, més enllà de saber on eren les Tres Maries, i on la Creu del Sud, mai no m’hi he interessat gaire. Però el programa és fabulós. Només has d’enfocar el cel amb el mòbil (com si fessis una foto) i l’aplicació t’assenyala les constel·lacions, visibles o no. La faig servir perquè aquestes últimes nits distingeixo una estrella brillar de forma particular. És el planeta Venus.

Fa pensar en una tercera ironia: és increïble com som d’insignificant i el sense sentit, en l’amplitud de l’univers, de les atrocitats de totes les guerres.