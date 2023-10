M’he passat gairebé un terç del mes de setembre al País Basc. En dos viatges diferents no he vist gairebé un núvol. He fet feina però no em puc queixar, he gaudit d’aquella terra i d’allò que t’ofereix. Els dies donostiarres coincidiren amb el fenomen de les marees vives, enguany especialment intenses per la coincidència de circumstàncies astronòmiques i meteorològiques. Per un mediterrani com jo, acostumat a la Costa Brava, per molts anys que passin i entenent l’explicació científica de les marees (l’atracció entre la lluna, el sol i la terra que provoca una onada sobre la superfície dels oceans) no deixa de ser un misteri. A la Mediterrània, que no és un oceà sinó gairebé un mar interior que tanca l’estret de Gibraltar, no hi ha marees. Massa petit. Fenòmens nostres com les minves de gener responen a les altes pressions atmosfèriques.

Al passeig de 6,250 km entre les platges de Zurriola i la d’Ondarreta, si es retalla pel boulevard, o de 9 km si es fa íntegrament no deixant de veure el mar en cap moment, segueixo el fenomen amb l’estupefacció d’una criatura. Dos cops al dia les aigües pugen i uns altres dos baixen, marcant el ritme ciutadà. Els horaris, que van canviant, són previsibles amb molta anticipació, però no de forma exacta, ja que cal afinar-los amb la meteorologia del dia. Quan no hi havia internet era imprescindible llegir El Diario Vasco, principal rotatiu guipuscoà que publicava un llistat adaptat a cada localitat. Un dels costums que tinc al matí a Sant Sebastià és anar a la cafeteria Iturralde, a l’avinguda de la Llibertat. Un petit local, conegut pels seus esmorzars, però sobretot perquè un cambrer dels de tota la vida, el mateix des de fa dècades, vestit amb armilla, camisa blanca i llacet, et serveix un cafè magnífic. Un rètol descobreix la ideologia de l’establiment: La vida es demasiado corta como para tomar café del malo. Mentrestant, llegeixo el diari i descobreixo que estic en un poble pràctic i directe: totes les esqueles incorporen una foto-carnet del difunt. Una idea sensacional. Zurriola, platja guanyada al mar fa unes dècades quan es va aixecar el palau Kursaal, seu del festival del cinema, abans un mena d’espigó ple de residus industrials, s’ha convertit en una gran platja urbana surfista, a l’estil australià, on els nois i noies practicants tornen cap a casa descalços i amb la taula de surf sota el braç. Però l’espectacle és a la platja de La Concha, de geometria perfecta i amb un to senyorial. Dies de sol i de calor coincidents amb les marees vives, quan a l’equinocci de primavera i tardor s’alineen el sol, la lluna i la terra. Quan la marea puja, només queda fora de l’aigua una petita franja a la part central on els banyistes situen les seves tovalloles en un ordre i aprofitament de l’espai admirables. Quan arriba el punt més baix de la marea, sis hores després, la platja s’allunya mar endins deixant al descobert el fons marí habitualment sota aigua. Evidentment, llavors la platja s’omple i tothom es banya. Jo també. Guardo la meva primera acreditació del Festival de Cinema. Fou al setembre de 1983. Impressiona: fa 40 anys! Amb el meu R-5 havia fet un periple pel nord d’Espanya. Galícia, Astúries i Cantàbria abans d’arribar al País Basc. Entrava a Bilbao tres setmanes després de les inundacions del 26 d’agost quan 503 litres caiguts en un sol dia en plena «Semana grande» va provocar 35 morts. El riu Nervión no només va inundar la part vella amb alçades de quatre metres, sinó que ho va fer amb gran força i velocitat provocant enormes destrosses. La ciutat, avui magnífica, era impossible de visitar. Em vaig limitar, que era el que havia previst, a veure l’Athletic Club a San Mamés contra el Salamanca i a donar un tomb en cotxe per marxar cap a Sant Sebastià. Eren els temps de Clemente com a entrenador, recordar els cognoms dels components de la seva defensa porta malsons als davanters que els van patir. Acabaven de guanyar la primera de les seves dues lligues consecutives, seguides de dues més de la Reial Societat. L’hegemonia basca. Al vell San Mamés, la Catedral, s’hi entrava amb reverència religiosa. Sant Sebastià va patir també aquells temporals, pero no de forma tràgica com Bilbao. El festival estava en aquell 1983 en les seves hores baixes. El conflicte de convivència al carrer era terrible. A la memòria conservo una frase d’un taxista en els anys negres del terrorisme: «cuando la ETA deje de matar, esto será la leche!». Cert, però els calés que no han deixat de rajar també han ajudat.