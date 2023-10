No he anat mai a la missa de Sant Narcís. Tampoc tenia cap intenció d’anar-hi aquest any. De fet, si no em clavo un cop al cap i acabo pensant que, com es veu que li va passar a l’exministre Jorge Fernández Díaz a Las Vegas, no crec que mai tingui l’assistència a la missa de Sant Narcís entre les meves prioritats. I això que em passa a mi, sincerament, crec que li passa a molta altra gent que vivim a Girona i als pobles del seu voltant. Amb la missa de Sant Narcís i amb altres actes institucionals de les Fires. Ara, segur, que també hi ha gent que frisa per anar a la missa del dia 29 d’octubre i que, per altres, no perdre’s la Cercavila de Gegants i Capgrossos o passejar per la Fira del Dibuix és molt important. Tant o més que, per a mi, anar a sopar a barraques i mantenir una improductiva si la cervesa que donen cada any és més de dolenta o si tot plegat era millor quan es feien sota les vies.

A les Fires hi ha espais i moments per misses, havaneres, balls de la Fal·lera, gegants, correfocs, concerts i barraques. Tot suma i res fa nosa. Per això, encara que pugui semblar que qui no té feina el gat pentina, a Girona i arreu hi ha molta feina perquè qui cobra per gestionar-la cosa pública es dediqui a matar les hores meditant si la missa de Sant Narcís ha de formar part del programa com a acte institucional o com a acte popular. Uns, l’alcalde Lluc Salellas i Guanyem, perquè així marquen paquet ideològic i deixen clar que són més d’esquerres que ningú. Els altres, Gemma Geis i Junts, posant el crit al cel perquè «Sant Narcís és el patró de la ciutat i origen de la festa major, la missa en el seu honor és un dels actes rellevants pels gironins i gironines» oblidant-se que, precisament, Junts forma part del govern municipal que ho ha decidit i que Geis n’és la vicealcaldessa. A la festa s’ha afegit el PSC, amb Sílvia Paneque al capdavant, qualificant la decisió com a un «error greu». Siguem sincers, és ben igual que la missa de Sant Narcís estigui a la pàgina del programa dels actes institucionals o a la pàgina dels actes populars. Qui vulgui anar a la missa de Sant Narcís que hi vagi i que no, que no ho faci. Però, si us plau, invertim el temps dels responsables municipals en intentar solucionar problemes que sí que afectin la gent i la seva qualitat de vida.