Em dic Javier Heredia, soc advocat, i fa un any i mig que visc a Catalunya, concretament a Palamós. El primer que vaig fer quan vaig arribar va ser apuntar-me al curs Bàsic 1 de català que feien en Consorci per la Normalització Lingüística a Palamós. Sempre he volgut aprendre llengües perquè la llengua és cultura i m’agrada molt conèixer altres cultures.

Ara estic fent el cinquè curs, l’Elemental 2, i tinc una parella lingüística des de fa gairebé un any. Això vol dir que puc mantenir converses amb més o menys dificultat, però puc fer-me entendre en català. Ara que ja puc parlar així, m’agrada molt practicar el català i quan vaig a la compra o qualsevol lloc intento parlar català. A vegades és cert que no és fàcil trobar-te amb gent que parli sempre en català. Si trobes a algú que parla català i et veu dubtar una mica ja canvien al castellà. Jo sé que la gent ho fa per educació perquè no et sentis violent i perquè saben que et trobes més còmode parlant castellà. Això és cert, però jo vull aprendre a parlar català i la única manera d’aconseguir-ho és parlar català, així que, si us plau, demano que parlis sempre amb mi en català. La setmana passada mirava el programa de TV3 El Foraster que a casa ens agrada molt i sortia una noia senegalesa que deia el següent: «A mi m’agrada molt parlar català i també m’agradaria que quan la gent s’adreci a nosaltres també ens parlin en català. Així, d’aquesta manera, podrem aprendre a parlar-lo. Quan venen de nou, ens parlen en castellà i resulta que aquí som catalans.» No es pot dir més amb tan poques paraules, clar i català!