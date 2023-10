Soc usuari de CPAP des de fa aproximadament 5 anys. Durant aquest temps el servei de manteniment i reposició de recanvis (les mascaretes es solen trencar cada 4 o 5 mesos) ha estat Oxigen Salut, amb una oficina d’atenció al públic que obre cada dia i un personal molt professional a Girona, que et facilitaven qualsevol recanvi en menys de 24 hores.

Aquest any s’ha fet concurs públic i l’ha guanyat una nova empresa, Vital Aire. El servei d’aquests, de moment, està essent desastrós. No tenen cap punt d’atenció permanent al públic, només atenen a unes hores i dies concrets a una sala llogada l’hospital d’Olot, i les gestions s’han de fer per una app, per la que hem de demanar els recanvis, que en teoria ens han d’arribar a casa en menys de 48 hores. Porto 4 mesos demanant una mas­careta com la que he fet servir els darrers 5 anys i ha estat del tot im­possible, me n’han enviat 3 d’e­qui­vocades, que a sobre no es poden tornar per que no accepten devolucions (el contribuent ja pagarà els 300 euros que aquests senyors han llençat a la paperera) i al final l’he hagut de comprar, de la meva butxaca, a l’anterior pro­veï­dor, Oxigen Salut. Porto tot a­quest temps posant nombroses queixes per la app sense cap resultat.

La mascareta és un element fonamental en el tractament, en cas que no s’adapti bé i hi hagi fuites la salut del pacient es pot veure afectada.

Però tot això avui dia no importa, als concursos els guanya qui presenta la millor oferta eco­nò­mica, és igual que no tingui els mitjans necessaris ni el més mínim interès per donar després el servei adequat als ciutadans com els senyors de Vital Aire.

Potser el Conseller de Salut llegirà aquesta carta i reflexionarà si els pacients ens mereixem aquest pèssim tracte.