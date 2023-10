Els horòscops d’en Salellas III

Diu Wikipedia que l’horòscop, i la carta natal, en astrologia, són mètodes de predicció no demostrada basats en la posició arbitrària dels astres en el moment del naixement. Dues notes sobresurten en aquesta definició: que els algoritmes de vaticini no tenen cap mena de virtualitat científica i que llur fomentació es troba en la llei de l’embut o parcialitat manifesta. Hi ha gent que cada dia es llegeix el seu; n’hi ha que ho fan de temps en temps; i són nombroses persones que no se’ls miren gens ni mica. Ignoro si l’espardenyenc alcalde de Girona, en Lluc Salellas, àlies Salellas III per allò de les dinasties de la Girona pura i profunda, que d’existir, encara existeix, fa cas de l’horòscop, però diria que no. Simple intuïció basada en el fet constatat que aquí l’endevinalla a aclarir és ell: les tres vegades immortal (i les que siguin necessàries en el futur) té per batlle un senyor de la CUP que, fent honor a la seva espiritualitat kumbayana, la consignada sota la denominació d’antisistema, s’ha fet del sistema polític per viure dels contribuents, i que fent un rendez-vous déco a la seva definició d’organització nítidament socialista que té per objectiu substituir el model socioeconòmic capitalista per un de nou, centrat en els col·lectius humans més desfavorits, es posen un sou que multiplica per no sé quants el mínim salarial per tot seguit estendre’l entre els seus i apujar-lo als pocs mesos. Si de veritat volguessin enderrocar el «règim del 78», com prediquen, i ho aconseguissin, es trobarien amb la derogada llei de ganduls i pocavergonyes que de cop i volta els faria un reset d’aquells que els tornaria a la crua realitat.

Quan ja s’han superat amb escreix els cent dies de gràcia del nou (en un quart, tan sols) govern municipal de Girona, les novetats projectades cap endavant brillen per la seva absència –excepció feta de l’augment de la taxa d’escombraries en un 25%– i les velles realitats no transformades s’imposen: malestar entre els veïns del carrer de la Creu, escombraries fora de contenidors, zones verdes que expiren, caos a molts carrers, perills a dojo per als vianants amb tanta bicicleta com patinet, la cita prèvia –il·legal– i els tràmits electrònics –un embolic–, destrosses de cotxes i crema de contenidors, els hortolans de l’Onyar sota amenaça d’expulsió, els ciutadans de Vila-roja exclosos del servei de neteja, i així un llarg etcètera que posa de relleu que els ineptes d’ahir han estat substituïts pels ineptes d’avui... i que res no passa. Però, sempre hi ha un però, en Salellas III és un murri que sap que disposa d’intervals per fer el mico i així acontentar als seus que són exactament una misèria numèrica. En senyalo dues, de gatades: 1) treure la missa de Sant Narcís del llistat d’actes institucionals, cosa que ha provocat urticària a Gemma Geis i a JxCat, però que no passarà d’aquí, ni que sigui perquè el govern de Girona bé val suprimir una missa d’un llistat; i 2) la pallassada de la presa de l’edifici noble de l’Ajuntament per un minúscul escamot de propalestins. Anem a veure-ho.

L’expulsió de la missa en honor del patró de la ciutat de Girona s’ha d’emmarcar en la ignorància d’en Salellas i en l’esperit matacapellans de la CUP i d’ERC, herència de la FAI. Que el Regne d’Espanya no disposi de confessió religiosa no nega, ben el contrari, que no hagi de tenir en compte les creences religioses de la societat, com tampoc es pot oblidar l’esment especial que es fa de l’Església Catòlica, tot a l’article 16 de la Constitució. La mateixa norma fundacional que va prometre respectar i fer respectar en Salellas dins la retòrica pròpia d’un home complex i endemés acomplexat per la legalitat quan va prendre possessió del seu càrrec de regidor i més tard d’alcalde. Ha estat, doncs, una alcaldada de baixa estopa. Un reality show infantil, foteta, vulgar, frívol, mediocre, pedestre i ordinari; vaja cupaire!, si no fos pel seu fons: un intent de canviar els valors morals de la societat gironina. Perquè d’això es tracta com també de fer-ho en el prototip de la confusió sembrada a consciència per algunes esquerres entre els conceptes de laïcitat laïcisme. El primer, laïcitat, consagra la legítima autonomia de l’esfera política (Estat) respecte de l’esfera religiosa (Església) en harmonia amb el manament evangèlic de «Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu»; el segon, laïcisme, que és la ideologia política que intenta crear una societat prescindint de Déu en la qual el fet religiós queda relegat a l’àmbit estrictament privat. La decisió de Lluc Salellas és una derivació de la seva ideologia política que ni de lluny és la majoritària a la ciutat de Girona. Si em permeten: ni ganes! I és un acte sectari per expulsar als catòlics dels actes institucionals que es faran en honor de Sant Narcís, ves per on! Un acord indigne, contrari al principi d’igualtat, essent el problema filosòfic de fons el concepte que tenen de llibertat i de veritat els assemblearis de la CUP.

La bufonada de prendre l’edifici consistorial i penjar en el balcó principal una pancarta favorable als palestins no es pot fer sense el previ consentiment d’en Salellas (o substitut) i d’instrucció donada a la policia municipal que protegeix l’immoble de mirar cap a un altre costat. Els que coneixem com s’accedeix a la balconada municipal, sabem prou bé que sense permís previ o a invitació d’algú que mana de debò no s’hi arriba. Ni per fora, mitjançant escala, ni per dins, passant pel despatx de l’alcaldia. En Juan Jou Matamala, cap de la policia municipal, ens deu una explicació. De contrari, la seva autoritat queda molt qüestionada. Tant o més com que hauria de posar en quarantena l’ordre de no assistir als actes de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Afegeixo: seguir una ordre abjecta, mesquina i ofensiva corromp en la seva honorabilitat a qui la segueix. I entre això i la palestinada, en Jou ha quedat més que exposat. Per quan el seu relleu? O és d’això de que fuig? No sé si el seu horòscop els pot advertir més i millor.