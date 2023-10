Manllevo la idea de la prestigiosa arabista banyolina, doctora Dolors Bramon que, així com Óscar Wilde va dir que anglesos i nord-americans es diferencien pel fet de parlar una mateixa llengua, jueus, cristians i musulmans estan separats per la creença en el mateix Déu.

El que m’agradaria compartir amb els lectors aquest dissabte és una reflexió sobre el desconeixement i prejudicis que tenim, des de la nostra cristianitzada Europa, sobre les diferents maneres amb les quals es relacionen amb la divinitat el que anomenem «la gent del Llibre» és a dir jueus, cristians i musulmans que, amb més propietat anomenem religions abrahàmiques. En el relat dels orígiens, tots descendents d’Adam i Eva i amb la Bíblia en el seu Antic Testament com a textos sagrats. Com sabem pel credo, Déu, que és silenciós, parla per boca dels profetes. I les tres religions venen d’Abraham i de Moisés fins que, ara fa dos mil anys, els seguidors de Jesús de Natzaret constitueixen el cristianisme, amb Jesucrist divinitzat, cosa que nega el judaisme i que tampoc no creuran els musulmans quan, sis-sens anys després ni més ni menys que l’arcàngel Gabriel va dictar l’Alcorà, paraula per paraula, al profeta Mahoma. Potser sorprendrà al lector saber que els musulmans també veneren Jesús fill de Maria verge (Isa ben Mariam), com el més gran profeta per sota del definitiu Mahoma i que a l’Alcorà s’esmenta més cops a Maria, que en els textos evangèlics. «La gent del Llibre», som doncs, cosins-germans, com molt bé diu Bramon, separats per la creença en el mateix Déu. Una cosa diferent és acceptar que els països de l’Islam portin un considerable retràs en apropar-se al que nosaltres denominem democràcies occidents i als drets humans. Els mals usos i tradicions, la ignorància i la manipulació són altres qüestions. No cal saber molta història per recordar les atrocitats comeses pel cristianisme en dos mil anys. Faríem be d’incorporar la idea que es pot ser una persona respectuosa amb els drets humans, no masclista i complidor amb la llei i ser un fidel devot de qualsevol d’aquestes religions. I així com els jueus no fan proselitisme (no tenen cap interès en captar ningú perquè es converteixi a la seva fe), cristians i musulmans porten a l’ADN l’ordre dels seus fundadors de fer arribar a tota la humanitat la llum de la seva veritat, encara que, molts cops hagi sigut a cops d’espasa o de simitarra. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res nou.