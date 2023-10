La guerra d’Aragonès

A les guerres, siguin quines siguin, no s’hi va mai sol. Sempre s’ha de procurar tenir les espatlles cobertes perquè l’enemic no sorprengui per l’esquena. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va entrar sol dijous al Senat, va parlar sol a l’hemicicle, va sortir sol i se’n va anar també sol. Tot això en un espai molt petit de temps, si tenim en compte que qualsevol cosa en política, per senzilla que sigui, acostuma a generar hores i hores de rellotge. Dimecres tot era diferent de qualsevol altra situació i a Aragonès li convenia que almenys semblés que estava sol davant d’un Partit Popular amb majoria absoluta a la Cambra Alta i gens interessat en entendre i encara menys compartir allò que el cap de govern català explicaria, fos el que fos.

Als representants populars tant els hi feia el que volgués transmetre Aragonès. Encara més, tots ells podien haver endevinat bona part del discurs, almenys la majoria de les línies generals, abans que es pronunciés la primera paraula. Defensa de l’amnistia com a punt de partida per al referèndum. Esquerra no s’havia cansat de dir-ho des de feia setmanes, per tant, era fàcil intuir que els trets anirien en aquesta direcció. I així va anar i el PP no va desaprofitar l’ocasió de carregar contra el president català, com era d’esperar, però se’n va oblidar ràpidament per centrar les bales en l’objectiu real d’aquella sessió parlamentària: Pedro Sánchez.

Cap sorpresa. Aquesta era la diana del Partit Popular, i per això va forçar la convocatòria de la Comissió General de les Comunitats Autònomes; poder dir a crits que el que està a punt de fer el president del govern espanyol és una atrocitat. I encara que ho hagin explicat desenes de vegades des que es va obrir la possibilitat de l’amnistia, necessiten repetir-ho una vegada i una altra, en tots els escenaris possibles i en multitud de fórmules que, s’ha de reconèixer, almenys algunes són imaginatives, encara que el fons sempre sigui el mateix. Va sortir la «poltrona» que vol mantenir Pedro Sánchez; la «indignitat» de l’operació i la frase, aquesta sí amb una certa originalitat, de «no seria perdonar, seria demanar-los perdó», del president d’Andalusia, Juanma Moreno.

L’enemic del PP dijous no era Pere Aragonès, ni tampoc Esquerra Republicana; era Pedro Sánchez i el missatge anava destinat als votants socialistes més escèptics amb el pacte amb els independentistes, per si de cas s’acaben repetint les eleccions, i als electors que el PP ha perdut els últims anys en favor de VOX. Als populars d’Alberto Núñez Feijóo els interessa marcar agenda, ocupar espais de comunicació per anar transmetent el missatge de què el país s’enfonsa a les mans del president socialista en funcions.

De la mateixa manera, l’enemic d’Aragonès i d’ERC dijous no era el Partit Popular. Sabia que l’auditori no li acceptaria cap de les propostes i que les utilitzaria per llençar dards a tort i a dret. Per tant, l’objectiu no era una guerra oberta contra el PP, sinó lluitar contra la posició de força negociadora que té Junts per Catalunya. Tenia com a necessitat combatre per intentar canviar la percepció que només Carles Puigdemont té la paella pel mànec i que Esquerra també té molt a dir en el camí a la investidura. Aquesta és la reacció dels republicans, iniciada ja fa setmanes, per canviar el relat o, com a mínim, perquè el seu relat també tingui un lloc en l’opinió pública.

I deixant a banda el més evident del discurs, hi va haver un missatge que sembla que sí va sorprendre els populars: la millora del finançament de Catalunya. El dard va causar «aspror» entre els presidents autonòmics del PP, segons la crònica de Miguel Ángel Rodríguez i Quim Bartomeu a El Periódico, i podria ser la carta de futur que veritablement pretengui jugar Esquerra Republicana. De fet, seria tornar al punt en què tota aquesta història va començar. Seria tornar al dia que Artur Mas va anar a demanar exactament el mateix a Mariano Rajoy. Aragonès ha començat l’intent de conquerir terreny fangós, en una guerra de trinxeres no gaire diferent de les que hem vist fins ara. Veurem si se’n surt.