L’Ajuntament de Girona es deixa penjar banderes al balcó –fa bonic– però ordena al cap de la Policia Municipal que no assisteixi –fa lleig– a les celebracions oficials en què participen d’altres cossos de seguretat. No li surten les misses i ha d’apujar la taxa de les deixalles, però no va a la missa de sant Narcís a demanar l’ajut diví. Mata carpes a l’Onyar però en salva els barbs, que són del mateix gènere (ciprínids) però vinguts de la conca de l’Ebre. I vol que la torre d’Alfons XII passi a dir-se torre de les Pedreres.

Posats a fer, i per ser coherents, que canviïn el nom del meu carrer, que es diu «Porvenir» però no ha fet mai honor al seu nom, vist el seu estat, i que es digui carrer de la Cicciolina: serà més feminista i més en consonància amb els temps que corren.