De l’àrea urbana se’n parla molt, però es practica poc. No recordo de qui és la frase, però la va pronunciar algú durant la presentació del llibre de Narcís Sastre Girona XX-XXI. Geografia urbana d’una ciutat en moviment. En aquella obra, l’autor advertia que al llarg de les últimes dècades els ajuntaments han promogut iniciatives que, tot i ser legítimes, no tenien en compte una òptica de conjunt. En clau municipal es tractava de maximitzar els beneficis i externalitzar els costos. Ahir, Girona i onze municipis del seu entorn van celebrar una reunió inèdita, com a mínim els últims anys.

Amb trames urbanes on els límits municipals queden desdibuixats, que no hi hagi cap organisme de coordinació formal entre els municipis de l’àrea urbana de Girona és una anomalia. De fet, a diferència del que passa a la majoria d’Europa, la nostra legislació no contempla organismes metropolitans. La creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per un acord del Parlament de Catalunya seria l’única excepció. Per abordar qüestions com la mobilitat, l’habitatge, la cohesió social o la mitigació de la crisi climàtica es requereix la coordinació de les polítiques municipals i grans dosis de generositat. Esperem que a Girona siguem capaços d’estar a l’alçada després de dècades de fer el ruc.