Jo ja no sé què dir més de bo del Girona FC, perquè aquest equip, el cos tècnic i tot el club està fent història. Vet ací que jo estava divendres a Montilivi al Girona-Celta, veient com anaven passant els minuts i el Celta ens demostrava que és un equip injustament classificat i que ens posava les coses ben difícils. Em feien il·lusió els tres punts perquè suposava tornar al lideratge com al mes de setembre. És cert que provisionalment, esperant què passaria el dia següent a Montjuïc entre el Barça i el Real Madrid per consolidar-lo en solitari o no (escric aquest article abans que es jugui el clàssic) i amb l’Atlètic de Madrid amb un partit menys. En els darrers minuts el partit va embogir, al Celta se li va anul·lar un gol i en el descompte Herrera marcava el de la victòria. Els nostres mai defalleixen.

Amb 28 punts al sarró, quantitat que la temporada passada el Girona no assoliria fins al darrer cap de setmana del mes de febrer, repassava mentalment el que diuen les estadístiques, no sempre exactes. Qui arriba a 90 punts és campió, qui en fa 60 juga a Europa i amb 40 se salva la categoria. Però sobretot em permetia que el meu tradicional article de Fires el pogués dedicar al partit del Girona FC. És cert que continuo, com sempre, l’evolució del preu del panellet, veritable mesura amb els que els gironins poden copsar els efectes inflacionaris i l’augment de preus de les matèries implicades en l’elaboració del que un dia vaig qualificar com la moneda oficial alternativa de la ciutat. He de dir que algun panellet de pinyons, gros certament i de pastisseria amb reputació, ja es paga per sobre dels dos euros unitat. Però celebro que en l’imaginari popular el succeït divendres passat a Montilivi suposi la recuperació emocional del partit de Fires.

El calendari de la competició ja no dona per gaire més. Han desaparegut la majoria dels torneigs d’estiu i els partits amistosos al mig de la temporada com el que va portar al Barça de Johan Cruyff a Montilivi el dia de Tots Sants de 1973. Ara fa 50 anys. Llavors el partit de Fires era una tradició i un esdeveniment ciutadà. Un dels actes importants de les festes. Sobretot quan venia el Barça, normalment incloent jugadors del segon equip o juvenils però sempre era una ocasió, especialment per la mainada, per veure de prop els ídols blaugranes. Recordo, de petit, un partit on va marcar el palafrugellenc Narcís Martí Filosia i com poguérem saludar-lo quan pujava a l’autocar mercès a una amistat comuna.

Però, almenys, fins aquest darrer divendres, hi ha dos grans partits de fires per recordar. El primer l’esmentat de l’1 de novembre de 1973. Johan Cruyff havia fitxat aquell estiu pel Barça però el trànsfer de la federació holandesa no tenia validesa fins a finals d’any. El Barça, per fer caixa i que Johan anés jugant, va organitzar partits amistosos aprofitant qualsevol forat al calendari. Aquest contratemps es va resoldre per sorpresa i quatre dies abans del partit amistós de Girona va debutar a la lliga al Camp Nou contra el Granada. Es va mantenir el compromís i Cruyff va venir a Montilivi amb aquell mític equip entrenat per Rinus Michels: Sotil, Rifé, de la Cruz, Costas, Rexach, Marcial, Juan Carlos, Asensi, Torres, Sadurní, etc. Aquella temporada, després de 14 anys de sequera, el Barça es proclamava campió de lliga al camp de l’Sporting de Gijón. El Girona va alinear de sortida a Vega, Molas, Sala, Sastre, Ortega, Corrales, Jové, Planas, Abad, Busquets i Granados. Era una alineació que ens sabíem de memòria canviant aquella tarda al tossenc Aromir pel malaguanyat Martín Abad, de prova al Girona FC.

L’arribada de Cruyff resta a la història igual que el fet que al Barça li caldrien 12 temporades més per ser de nou campió de lliga a Valladolid (el partit del famós «Urruti, t’estimo» de Puyal) i al Girona més de quadre dècades per arribar a primera divisió i sobretot per emmarcar un altre gran partit de fires. El 29 d’octubre de 2017 en plena convulsió política pel procés el Real Madrid de Zidane, vigent campió europeu, arribava a Montilivi. La primera part va acabar amb un injust 0-1 i un Madrid a mercè del joc del Girona, molt superior. A la segona part capgirava el resultat amb gols de Stuani i Portu, la gran parella que divendres encara varen jugar plegats. La tensió d’aquells dies no va evitar la joia amb què es va viure una victòria mítica.