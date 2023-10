Vint euros a la butxaca

Ha tornat a passar: el costum de pagar-ho ja tot amb targeta converteix l’acte de treure metàl·lic del caixer en anacrònic, fins que de cop i volta alguna situació et fa pensar que fa massa que no portes bitllets físics a la butxaca. Hem acabat, així, per casualitat, a la Devesa, i tot passejant per les atraccions hem pactat que podria estar bé donar-les per inaugurades. Però no. Resulta que en el primer intent, aquesta no permet pagar amb targeta, el primer caixer que ens ve a la memòria és massa lluny, i els pares de l’amiga que ens hem trobat tampoc tenen diner físic. Aprenentatge del dia: has de portar sempre 20 euros a la butxaca pel que pugui ser.

No falta gaire per veure unes Fires on tots els firaires cobrin amb targeta, amb bizum o amb la martingala tecnològica que estigui de moda en aquell moment. Tampoc falta massa, de fet en alguns petits municipis ja ho pateixen, sobretot la gent gran, per veure oficines tancades i dificultats per trobar caixers. Però el diner físic resisteix a morir i encara que avui ja no et mirin malament per pagar el pa amb la targeta, mai està de més dur quatre monedes al pantaló. Ahir hauria estat la millor manera d’evitar un petit disgust. El de no haver pogut estrenar les Fires quan ella ho desitjava.