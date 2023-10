Ja tornem a tenir aquí les Fires. Hem hipotecat 365 dies la possibilitat de tenir un magnífic parc de La Devesa, per deu dies de Fires. Les 42 ha del parc urbà més gran de Catalunya, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 1988, inutilitzades per fer caixa deu dies.

Vull creure que aquest és l’autèntic argument de fons, el motiu real de qui mana. La por que bloqueja i paralitza el pensament i la incapacitat de buscar cap altra opció i no pas l’argument fàcil de… «on trobarem espai? no n’hi ha!»

I com ho han fet a Banyoles?… també declarats Bé Cultural d’Interès Nacional els seus Jardins de les Pesqueres i els Passeigs, on fa anys recordo també les atraccions de les Festes de Sant Martirià. L’equip de govern de l’època hauria decidit que no era el lloc més adient. Haurien pres consciència i amb voluntat de canvi i sense perdre «la caixa» varen traslladar les atraccions a un polígon. I no ha passat res. Cada cosa al seu lloc.

Aquí, després de 63 anys, com si res hagués canviat, seguim amb la mateixa inèrcia. Potser ajudats fins i tot per les mosques de Sant Narcís, tocaria, com si fos un miracle, que els qui manen s’adonessin que el Parc de la Devesa, Bé Cultural d’Interès Nacional, no és el lloc pels monstres de ferro, i que sí hi ha altres alternatives. Només cal copiar... I voler, és clar!

Per cert, i les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres… on són les atraccions? Potser en un polígon també?