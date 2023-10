Gündogan marca el camí

Més empipament en el vestuari, més rebel·lia, més ràbia. Això volia veure Gündogan en les cares dels seus companys després de la dura derrota en el Clàssic. Què va haver de contemplar en els seus companys per sortir i dir una cosa així en públic? No ho sabrem mai amb exactitud, segurament, però ho podem imaginar. Això de l’ex del City és la denúncia d’un guanyador, de qui no es resigna a perdre, de qui fuig del victimisme i recorre a l’autocrítica per millorar, de qui no vol perdre el temps, de qui vol estar en un equip amb mentalitat guanyadora, de qui necessita sentir un vestuari que crida de ràbia després d’una derrota, un grup en el qual els jugadors aixequen la veu per a dir que això és el Barça, que aquest cop ha de servir per reaccionar, per aixecar-se amb més ganes que mai. Tot això volia veure el veterà futbolista alemany, però es va trobar quelcom que no esperava i va haver de sortir a donar un toc d’atenció mentre Xavi deia que havien merescut guanyar i que la derrota era una desgràcia. És per reflexionar, sens dubte.

El missatge és clar: si et conformes, perds dues vegades. La derrota ha de servir sempre com a punt d’inflexió, com a aprenentatge i com a revulsiu. Gündogan fuig del conformisme. Normal, ve de guanyar-ho tot amb el City, de la màxima exigència de Guardiola. Creu que aquesta cagada és el camí per a créixer i reaccionar. El Barça va començar molt bé el partit, dominant, passant per sobre del Madrid en molts moments, però amb l’empat van començar els nervis, els dubtes i les cames tremoloses. A davant hi havia l’equip de les grans remuntades, el que mai es rendeix, el que mai en té prou. I també el del millor jugador del món ara mateix, Bellingham. Amb el 1-1 hi havia un equip que sabia que podia guanyar i un altre que temia perdre. I així és molt difícil. El Madrid té mentalitat d’equip guanyador, és el seu ADN. El Barça, que té grans jugadors i joves amb molt de futur, falla precisament en això, en la manera d’afrontar les dificultats. Queda molt per fer, però Gündogan, que acaba d’arribar, ha marcat el camí. Isco, imparable. Està al nivell dels seus millors dies en el Madrid. Davant Osasuna, assistència i gol per a liderar la victòria del seu equip. Mereix tornar a la selecció. Athletic i València, objectiu Europa. Bogeria de gols en San Mamés entre dos equips que ho deixen tot en el camp. El gol de Berenguer va fer justícia en el marcador. Els àrbitres i el Celta. La gestió de Benítez és molt discutible, però el Celta de Vigo té un greu problema amb els arbitratges. Això del gol anul·lat davant el Girona és una broma de mal gust. I no és la primera vegada aquesta temporada. Jorge Martín, tot o res. El pilot espanyol la hi va jugar i va guanyar a Tailàndia per a retallar punts al líder Bagnaia. No li val ser segon i ho demostra en cada corba. Falten només tres curses, el somni del Mundial encara és possible.