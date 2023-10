Fa uns anys, era membre de l’Ajuntament de Tortellà. Vàrem acordar l’agermanament amb el municipi nordcatalà de Sant Llorenç de Cerdans, aleshores amb majoria d’esquerres i alcaldessa comunista, madame Quintana. La nostra corporació, va ser convidada als actes de la Festa Major, el 10 d’agost: A les 10, a l’església parroquial, missa solemne. En arribar-hi, l’alcaldessa amb la seva insígnia tricolor del càrrec, acompanyada dels regidors, els de la candidatura Diversos d’Esquerra i els de l’oposició, ocupaven els seus respectius llocs.

En finalitzar la celebració, ens van dir: ara, anirem a dipositar una ofrena floral a la Mare de Déu, de Sort, en el bonic santuari situat en el mateix nucli urbà i que, com tots els edificis religiosos francesos, en ser de titularitat pública, resta sempre obert. Ens van explicar que la corporació, fos quin fos el seu color polític, ho feia per respecte als creients, que també voten, i als conciutadans morts per la República, els noms del qual estan assenyalat a l’interior del santuari.

Un bon exemple del savoir faire de la política i els polítics francesos.