El Plemcat ja és nat!

Francament, no m’agrada perdre el temps. I quan em poso davant l’ordinador per escriure el meu article quinzenal d’opinió (que ha de ser lliure i mai sota amenaces per suposades calúmnies i difamacions), opto de deixar a l’oblit un escrit de dilluns passat, amb idees tan pobres com recórrer a l’efecte Nimby i a la vegada no respondre a cap dels meus arguments davant d’un atac fet a un treball científic honest. Una cosa positiva de l’article és el reconeixement públic que Renovem-nos és finançat pel European Climate Foundation. Convido a entrar a la web i comprovar d’on venen aquests fons filantròpics.

Tampoc la qüestió és qui té més grossa la llista d’adhesions: si l’associació filantròpicament finançada té un manifest signat per 600 persones, el modest Stop Macro parc Eòlic Marí (sense diners filantròpics darrere), contrari a l’agressió de tot l’Empordà per culpa d’unes eòliques marines mal situades, en té més de 30.000. Però la veritat no és qüestió de números sinó d’arguments incontestables.

Obviant polèmiques inútils, seguiré no obstant parlant del tema d’entestar-se a posar un parc industrial de generació elèctrica a un lloc amb elevada diversitat a les costes de Roses. I si això fos una obra de teatre, ara ha sortit un nou actor, l’anomenat Plemcat, promocionat per l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya). Serà un laboratori d’assajos flotant que servirà per estudiar el comportament de diferents components i sistemes tècnics per a l’avenç i la validació de l’energia eòlica flotant, d’altres energies marines, per al monitoratge de l’ecosistema marí i per altres estudis mediambientals, climàtics o de biodiversitat.

Segons els seus impulsors, el projecte posarà les bases, per poder provar els prototips de les plataformes de desenvolupament d’aquestes infraestructures, però també per saber què passarà al mar quan hi hagi molins. D’entrada, es planteja una primera fase amb dos prototips, però n’hi podria arribar a haver fins a cinc amb una potència màxima d’uns 15 MW.

Per tant, ara mateix, davant de Roses ja tenim 8 propostes, 7 que van per la via de Madrid (per dir-ho planer) i una per la de la Generalitat, que no ha tingut cap competència en l’aprovació dels Plans d’Ordenació Marina (POEM, que han estat l’artefacte que ha determinat que la badia de Roses és un bon lloc per plantar-hi monstres de més de 250 m d’altura) ni la tindrà en l’adjudicació de quin dels suposats competidors guanya la partida.

Ara, organismes dependents de la Generalitat, amb la feina i les dades ambientals d’un dels promotors del parc industrial, proposa una mena de model real per veure si les coses aniran bé o malament. Però plantejo una sèrie de preguntes. La zona de davant de Roses, és qualificada pel POEM com a zona d’alt potencial pel desenvolupament de l’eòlica marina, però no parla per res de projectes d’I+D+i; podria ser que es volgués donar un ús que no és el previst a l’ordenació? En segon lloc, com sosté el Prof. Sardá, si és una prova perquè la fem a un indret de molt alta biodiversitat; no seria més prudent realitzar-la a un lloc ja afectat per si alguna cosa no surt pou bé? I finalment, caldria especificar molt bé quin és l’objectiu de la prova: és per mesurar l’impacte paisatgístic? És per provar si la plataforma sura i el pal s’aguanta dret? És per assajar els sistemes de construcció i transport? És per analitzar si es produeix un impacte negatiu sobre la pesca? O, fins i tot, és per a determinar si hi ha alguna mena d’impacte sobre els ecosistemes de molt alta biodiversitat o el desplaçament d’aus i cetacis?

Els promotors no han explicat massa bé què pretenen amb aquest experiment; tots els objectius esmentats abans són probables, però difícilment són possibles l’hora. Per exemple, l’impacte paisatgístic és relativament fàcil de determinar: si es fondeja un aerogenerador gegant, s’acabarà la polèmica de si es veurà o no de cap de Creus o d’Empúries i amb quina altura. L’efecte serà instantani un cop plantat i després la discussió només serà com augmenta l’impacte si en lloc d’un en són seixanta.

En canvi, els efectes sobre la productivitat, la pesca o la biodiversitat no són immediats, i potser tarden anys a manifestar-se. En tenim molts exemples: la desaparició de praderies de posidònia és un procés temporal en funció de les modificacions de la qualitat química de l’aigua. O bé la disminució d’una espècie determinada a causa d’una sobrepesca. Són fenòmens que no passen d’avui per demà i per poc que s’entengui de la dinàmica de la matèria i energia al mar, és evident que calen anys d’observació per determinar la intensitat d’un impacte de manera aïllada a la variabilitat natural de l’ecosistema. Això és de primer d’oceanografia.

Si els impactes que es volen analitzar no es produeixen de cop, se suposa que caldrà establir un temps mínim de funcionament del parc experimental per poder extreure conclusions (almenys cinc anys). Llavors, la gran pregunta és: s’esperarà disposar dels resultats del Plemcat abans de construir el primer parc a la zona o es tirarà pel dret? És a dir, si de veritat es vol que els resultats del model alimentin el disseny del parc natural, caldrà que les dades siguin representatives. Per tranquil·litat de tothom, seria bo un acord que no es farà res fins a disposar dels resultats de l’experiment; sembla assenyat actuar així. Les vacunes no es posen al mercat fins a haver comprovat que van bé i no fan mal.

Plemcat, un experiment o un pica a Flandes? Condicionarà la implantació dels parcs industrials o serà l’excusa? Estaré amatent i ho comentaré pels meus lectors.