Fa molts anys, vaig tenir la il·lusió de criar conills pel consum humà. Estudiava veterinària i pensava que això m’ajudaria a entendre millor que volia dir el fet d’aconseguir carn de conill pels humans.

Segons els experts i tècnics, és una carn excel·lent a causa del seu baix contingut de colesterol com altres propietats molt interessants per la salut humana. Us parlo dels anys setanta! quan molts criadors de conills, principalment de pagès, tenien aquests animals, dins d’uns nius de totxanes i ciment amb unes condicions higièniques deplorables i a més a més, la seva alimentació irregular, feia que fossin uns animals molt difícils de criar.

Els amants d’aquests petits animals, vàrem obtenir moltes millores en les seves instal·lacions, alimentació, etc. Tot per arribar a obtenir un producte ideal per a la gent que menja aquesta carn tan interessant!

I ara, que ja no crio aquest bestiar, resulta que un grup de Benestar Animal, gosa fer-nos creure que aquest bestiar pateix molt en les actuals explotacions. Potser sí que hi ha algunes males praxis com pot passar arreu i que cal controlar!, però ja està bé d’emprenyar aquest col·lectiu que els costa molta suor i energia, per aconseguir uns resultats econòmics adequats perquè nosaltres, els amants d’aquesta proteïna, la podem gaudir!