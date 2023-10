Cada 29 d’octubre, des de fa quatre anys, dins de les festes de Sant Narcís, es va instaurar el lliurament dels premis Girona Orgullosa. Aquest premi va ser una iniciativa de les entitats LGTBI+ de la ciutat de Girona per poder significar i reconèixer persones destacades per la seva rellevància, expertesa o activisme en la defensa dels drets i les llibertats de les persones LGTBI+.

Aquest any el premi s’ha lliurat a la gran amiga i activista lesbiana Agustina Pararols. Amb aquest premi a la persona s’ha volgut reconèixer tota una generació de pioneres, que van lluitar i fer visible la realitat de les dones que estimaven a altres dones, en un moment que fins i tot en determinats sectors es negava la sexualitat de qualsevol dona.

Cal recordar que en la fundació del FAGC de Girona en el 1988, van participar un bon grapat de dones i que va ser en el 1996 quan aquestes van decidir fundar el Grup de Lesbianes de Girona, primera entitat obertament lèsbica a les comarques gironines.

La feina d’aquest grup no solament va ser donar visibilitat a les reivindicacions més polítiques, sinó que va fer un gran treball de sororitat entre dones. Un tema en el qual els homes quasi sempre fallem, com és la cura mútua, va ser un dels puntals dins d’aquell grup incipient. Estem parlant d’una època on podíem sentir comentaris com que preferiria tenir una filla discapacitada que lesbiana, o del tipus, pobreta, com a mínim no és drogoaddicta. Quan la família de sang fallava, allà es podia trobar una nova família amb llaços tant o més forts. La mateixa Agustina em recordava el lema que van fer popular com a forma de reafirmació davant de preguntes impertinents «Lesbiana? Encantada, és un plaer».

La seva llavor va créixer i molt és el que s’ha avançat en empoderament i autoreconeixement des de les primeres lluites del GLG. Però com indiquen les dades publicades a l’informe «Radiografia de l’estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya (1 de gener-31 de març de 2023)», el nombre d’atacs contra dones lesbianes ha incrementat en un 6,8% respecte al primer trimestre de 2022. Bárbara Monllor Taltavull, de l’àrea LTB (lesbianes, trans i bisexuals) de l’Observatori contra l’Homofòbia, atribueix a un empoderament de les dones que fan el pas de denunciar. Nous temps, nous reptes que cal abordar sense oblidar la nostra memòria.

L’Agustina i les seves companyes van obrir nous espais de llibertat i respecte, van ser dones valentes que vam fer avançar la nostra societat per fer-la més inclusiva i, en definitiva, més humana.