Sánchez ha desbrossat el camí

Ben aviat la presidenta de les Corts Espanyoles, Francina Armengol, convocarà el ple d’investidura. Celebrada la sessió de gala d’avui amb Elionor de Borbó i Ortiz com a gran protagonista, restarà la via lliure per tal que Pedro Sánchez renovi la presidència del govern amb el suport de forces parlamentàries com Sumar, ERC, Bildu, PNB, Junts i el BNG. Totes les formacions perifèriques votaran el candidat del PSOE, llevat dels nacionalistes canaris que governen a les illes en coalició amb el PP.

Davant el comitè federal del PSOE, Pedro Sánchez parlà el proppassat dissabte per primera vegada d’una amnistia que exigeixen els independentistes catalans. El líder socialista s’ha oblidat de totes les declaracions fetes fins ara, quan deia que Puigdemont era una anècdota i al seu compromís en clau parlamentària de portar-lo davant la justícia espanyola.

En pocs dies s’ha oblidat de tot allò que havia dit al llarg de la proppassada legislatura i els resultats del 23-J li han provocat un atac d’amnèsia. Això de la política fa impensables companys de viatge i com he escrit al llarg de les darreres setmanes aquest pacte era obvi, atès que ambdós protagonistes es necessiten com el pa que mengen: un per ser president d’Espanya i l’altre per tal de poder tornar a casa, després d’un exili daurat a Waterloo.

Pedro Sánchez afirmà sense cap mena d’escrúpol que «el 80% de catalans donen suport a l’amnistia i que aquesta mesura anava en favor de la convivència entre els espanyols». Caldria recordar al president del govern que és mentida que la xifra en favor de l’amnistia sigui d’un 80%, perquè cap formació política ho portava en el seu programa electoral. Si de debò ho creia –i no per necessitat–, el PSC d’Illa ho hauria d’haver escrit amb llums i taquígrafs. Certament, de saber-ho els electors la xifra de 19 diputats difícilment hagués estat possible. D’altra banda, la convivència entre espanyols a Catalunya és una utopia, atès que els mateixos independentistes –per cert, cada vegada eren menys– no es consideren espanyols.

Allò que de debò fa por a Pedro Sánchez és una repetició electoral. És conscient que difícilment podria repetir-se un resultat com el del 23-J. Això ho sap un Feijóo que es multiplica en actes per tota la geografia espanyola en contra d’una llei d’amnistia que haurà de passar pel sedàs del Tribunal Suprem i del Constitucional. Aquesta circumstància provocarà que s’hagi d’afinar molt l’exposició de motius, per tal de no ferir susceptibilitats i els líders del procés exigiran uns termes molt difícils d’acceptar per part del PSOE.

No hi ha dubte que Sánchez ha desbrossat el camí. Però difícilment podrà fer front a la legislatura. D’antuvi, els primers problemes els tindrà amb Unides Podem que ja ha declarat la guerra oberta a Yolanda Díaz. Només conèixer el projecte de Sumar, vaig escriure que la seva plataforma era impossible de governar i soc dels que opino que, quan es conegui el nou govern, el tàndem Montero-Belarra situarà les seves cinc diputades al grup mixt. I així començarà a embolicar-se la troca.

L’any vinent Euskadi viurà unes eleccions on la pugna PNB-Bildu serà a mata degolla. Difícilment podran compartir els pressupostos que presenti un PSOE que governa amb els nacionalistes la majoria de les institucions basques. Una possible victòria de Bildu complicaria encara més l’estabilitat política. I d’altra banda, a Catalunya ERC i Junts pugnaran pel mateix electorat, la qual cosa no facilitarà la governabilitat a Espanya.

Totes aquestes dificultats vindran amanides amb una forta oposició del PP i especialment d’un Feijóo que per motius d’edat va ja contrarellotge amb una Ayuso i una ala dreta conservadora que no li posarà les coses fàcils. Malauradament, hom té la impressió que serà una legislatura fallida on podran més els interessos partidistes que no pas els del país. Tant de bo m’equivoqui.