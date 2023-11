Durant els darrers mesos, des d’estiu fins ara, alguns dels residents de la zona de Can Gibert del Pla, específicament a la Plaça Isabel Vilà i Pujol, han hagut de trucar a les autoritats per motius que han estat causa d’inquietud a la comunitat. Quins són aquests motius que tant han alertat als veïns? Tot va començar amb una petita reunió d’amics acompanyada de música, que ràpidament es va convertir en disputes carregades d’insults i crits que es repetien dia rere dia.

Per descomptat, aquests fets van preocupar a tota la comunitat veïnal, però el que va començar amb un cert amoïnament, es va convertir en un autèntic malson. Dia rere dia el xivarri era més gran i frustrant. El soroll pertorbava la tranquil·litat dels residents, fins que finalment la policia va ser cridada a la zona, per un veí que estava preocupat i inquiet per la situació. La intervenció policial va permetre una breu pausa en els fets, però, lamentablement, pocs dies després, els problemes van renéixer de seguida.

Com una veïna de la zona, no puc deixar de considerar aquesta situació com a intolerable. És clar que tots tenim dret a gaudir dels temps amb els amics i passar moments agradables, però és important que ho fem de manera respectuosa amb els altres residents i en conformitat amb les normatives de l’espai. Les autoritats hauran de prendre mesures addicionals per garantir que aquesta situació es resolgui i que els habitants de Can Gibert del Pla puguin viure en harmonia.