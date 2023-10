En Vicent Partal vol ser català

Ja que com a periodista no serveix, en Vicent Partal s’ha reconvertit en repartidor de carnets. No de carnets qualssevol, sinó de carnets de català, que sempre dona fruits. En Partal ni tan sols és català, és valencià, a Catalunya tenim per costum adoptar, fins i tot donar estatus d’intel·lectuals, als qui a casa seva ningú aprecia, a condició que ens raspallin. A més de Partal han vingut Cotarelo, Dante Fachín i tota una ventrada l’únic mèrit dels quals és fer-nos el pilota, alguns ho han convertit en modus vivendi, cosa que, cal reconèixer, és un mèrit. Partal va fundar Vilaweb, una cosa que va néixer volent ser un diari digital i ha acabat sent una web d’autoajuda on van a parar els pocs llacistes que en el món queden, perquè els continuïn dient que el procés va ser un èxit i la republiqueta està a tocar, pobrets.

Posats en antecedents, anem als fets: en el seu pamflet, Partal assegurava diumenge que «no tots els habitants de Catalunya són catalans». Qui és català llavors?, es preguntaran els lectors. Doncs serà català qui en Partal digui que és català, és clar, començant per ell mateix. Ja que ell no és català, i pel que sembla vol ser-ho, s’ha inventat un mètode per a ser considerat com a tal: ser ell qui ho decideix. Si funciona, el podria ampliar i declarar que és jove i atractiu qui ell consideri que ho és, ell el primer, així li pujaria l’autoestima. Fins i tot -potser això seria exagerar- podria decidir que és bon periodista qui ell cregui que ho és, començant de nou per ell mateix.

Una vegada vaig entrevistar en Partal, aquest català. Es va passar l’entrevista fent morros com un nen consentit i responent amb monosíl·labs com un idiota. Tal vegada volia deixar clar que jo no li queia bé, no ho sé, o potser sempre es comporta així. Entre morros i monosíl·labs va transcórrer l’entrevista, i així la vaig transcriure, no seré jo qui impedeixi a un entrevistat quedar com un imbècil si aquesta és la seva intenció.

Ara expedeix carnets de català, que això rendeix més. Potser és català qui fa morros si alguna cosa no li agrada, i així Partal és més català que ningú, empatat amb el seu estimat Vivales, que també fa morros, si bé des de Waterloo. O potser el que ens vol dir és que no és català qui viu a Catalunya, sinó qui viu dels catalans. Essent així sí que no hi ha dubte, i en Partal és més català que ningú.