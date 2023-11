Dels despropòsits a Netflix

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha fet un salt endavant amb l’estrena dilluns del 3Cat, el seu propi Netflix, una plataforma de continguts en línia que suma 280.000 hores en català i que va més enllà de ser un catàleg del que s’ha emès a la televisió lineal.

Doble bona notícia, perquè el català troba un altre forat on escolar-se en un mar d’inabastable oferta en altres idiomes i, alhora, apareix un nou motor per empènyer la producció audiovisual.

Caldrà veure si el que ofereix convenç prou per competir amb les mil-i-una plataformes sorgides en els darrers anys i recuperar una part del públic que ha canviat el consum televisiu tradicional pels serveis a demanda.

El que ha quedat clar que era necessari, perquè l’audiència així ho ha avalat, era la renovació integral dels continguts infantils i juvenils de la cadena. Després d’una dècada de despropòsits en què els més petits han estat deixats de la mà de Déu i han desnormalitzat el català com a llengua per a l’entreteniment, el nou Sx3 ha celebrat aquest octubre el seu primer aniversari com a líder d’audiència del seu àmbit i les reproduccions de vídeos han crescut un 88% respecte a l’any anterior.

Qualsevol polític o responsable de la CCMA signaria avui mateix que el 3Cat corri la mateixa sort.