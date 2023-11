Benvolgut senyor nou alcalde, el govern de la darrera legislatura va decidir treure una minideixalleria que hi havia davant de la Farinera Teixidor, al barri de Santa Eugènia, lloc de pas per anar al centre de Girona, agafar un tren a l’estació..., per posar-hi un marcador electrònic, que compta les bicis i patinets que hi passen diàriament i, per acumulació, anualment. O sigui, que la prioritat era l’estadística, contra l’ecològica. Li demanaria, sisplau, que torni a col·locar-hi una minideixalleria. Faci un favor al Planeta. Com deia el Capità Enciam: «Els petits canvis són poderosos». Oi que li sona?