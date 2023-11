El 2020 es va celebrar que en el continent europeu feia 75 anys que no hi havia hagut cap guerra, una celebració un xic falsa perquè no va tenir en compte l’atroç conflicte dels Balcans i les situacions de terrorisme nacional en molts països. Tanmateix, és ben cert que cap estat europeu va combatre contra un altre estat, tal com acadèmicament s’entén la guerra, igual que cal considerar que si bé sentim Israel pròxim, no és geogràficament un estat europeu sinó que, com Palestina, pertanyen a l’Orient Mitjà.

Des del 1946 han minvat els morts en guerres. La Segona Guerra Mundial provocà una gran mortaldat, segons estimació de l’enciclopèdia britànica uns 50 milions i l’URSS, la més castigada amb 18 milions.

Cal destacar que sortosament va reduir-se el nombre de morts el 1946 perquè el món venia no d’una, de dues guerres mundials i d’algunes guerres civils sagnants, com l’espanyola; de llavors ençà s’han produït també atacs per part de grups terroristes internacionals, com pot ser el panislamisme, i moltes pugnes s’han lliurat, no en els camps de batalla, tal com veiem de petits en els films bèl·lics, sinó en espais anomenats virtuals i hi han participat noves armes com els drons, ciberatacs i la manipulació informativa dels hackers.

La resolució tradicional del conflicte armat ja no serveix, les fórmules per posar fi a la guerra són més llargues, mortíferes i plenes de mines per si tot torna a començar.

Una de les terminologies més inversemblants de la paraula «guerra» és la que ve del germànic, un fet excepcional perquè en català i castellà són pocs els manlleus de la llengua indoeuropea que parlaven els germànics. La paraula guerra deriva de «werra» i vol dir discòrdia, baralla i va ser degut a l’àmplia participació dels germànics en lluita contra els romans. Tanmateix, del llatí procedeix bèl·lic, bel·licisme, bel·licós, etc.

«No a la guerra» i «Parem la Guerra» van ser les exclamacions més corejades dels manifestants contra la invasió d’Iraq, que tres ximples, en Blair, l’Aznar i en Bush, per justificar-la s’inventaren la gran mentida de les armes de destrucció massiva. (Ha fet bé Joe Biden en advertir B. Netanyahu que no es deixi endur per la set de venjança cometent l’error d’en Bush. Ara convindria que els tres mentiders demanessin perdó a tot el món).

Van ser tantes i nombroses les mobilitzacions populars que el 15 de febrer del 2003 el periodista del New York Times Patrick Tyler va escriure que s’havia demostrat que en el planeta existeixen dues superpotències: els Estats Units i l’opinió pública mundial, però sempre s’acaba imposant la primera.

Amb les xarxes socials, la propaganda i la desinformació arriben a gran escala i canviar d’opinió és molt difícil perquè tendim a creure allò que quadra amb el nostre criteri atès que el cervell no està preparat per a la veritat, està més preparat per a la supervivència. Ara, tot i que les verificacions es corroboren molt més ràpid, les versions d’un costat i l’altre s’han multiplicat de tal manera i a tal velocitat que quan arriba la veritat passa desapercebuda. Aquesta guerra informativa i narrativa fa confondre a les persones poc assabentades de quin és el problema real i acaben pensant que hi ha un bo i un dolent.

La meva generació i les que han vingut al darrere hem estat de molta sort perquè durant el nostre trajecte vital no ha esclatat a casa nostra cap guerra. S’han materialitzat molt lluny. Potser algun lector pensarà que acaba de llegir una bajanada, atès que per a ell és normal viure en un món en pau, no ha vist mai de prop cap guerra, ni cap familiar o amic han mort en el camp de batalla, però sabent com han anat les coses no és una normalitat, és un període excepcional, perquè la història ens demostra que viure en estat bèl·lic formava part de la quotidianitat, de la vida ordinària.

Vaig néixer el 1946 i durant la meva infància i part de l’adolescència no vaig sentir parlar de la guerra civil, excepte un dia de la festa major que a les postres venien l’oncle Quiquet, en Peret i l’oncle Agustí i cada any recordaven com van anar les coses i repetien de nou el mateix de l’any anterior, sense mai citar els noms de la gent del poble involucrada.

(Dir noms estava prohibit perquè no volien els pares perpetuar els odis en els fills i en els nets dels protagonistes d’un bàndol o de l’altre).

En Peret era republicà i va estar a la presó fins que el meu oncle Agustí el va alliberar, en Quiquet el més jove es va veure obligat a lluitar contra els nacionals i durant un temps va estar presoner a la catedral de Lleó i també el meu oncle el va anar a salvar.

Viure sense temor a la guerra alleugereix el pes de l’existència i això és el que va passar després de la Segona Guerra que havia fuetejat cruelment amb un tenebrós pessimisme l’esperit dels intel·lectuals, dels artistes i de la societat, no obstant aquest dolor, aquest record horrorós, va anar desdibuixant-se en la mesura que la societat avançà cap a un benestar social, econòmic i consumista.

La propaganda i contrapropaganda informativa dels bàndols en lluita es perfecciona sinistrament en la Primera i Segona Guerra Mundial. L’origen de propagar es deu al papa Gregori XV que l’any 1622 va escriure l’encíclica De propaganda fide per estendre l’evangelització als pobles pagans.

Tornaran les manifestacions, com en el 2003, però ara la societat està dividida, uns a favor d’Israel, altres de Palestina, el que produirà conflictes d’ordre públic arreu.

Escoltarem el No a la Guerra.