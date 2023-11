Cada cop que penso en aquest assassinat, ho tinc més clar. Vaig mirar a Netflix la sèrie El cuerpo en llamas, i també, Las cintas de Rosa Peral, i no van servir perquè canviés d’opinió. Però sí per confirmar la meva tesis. Tot aquest desgavell té nom i cognoms: Rosa María Peral Viñuela. La relació entre els homes participants d’aquest grup tòxic-amorós (el Rubén, el Pedro i l’Albert) és que compartien dona, tot i que cap d’ells sabien l’existència dels altres en un principi. I, a més, essent policies.

Considero que l’Albert també és culpable, però en menor grau. L’Albert es troba dins d’aquesta història per ser un «tontolbote». Qui està al quadre de les operacions és la Rosa. Una dona manipuladora, sense escrúpols, egoista i amb poca empatia cap a les persones que realment l’estimen. La Rosa utilitzava el seu poder de seducció per atraure a tots els homes possibles, i que lluitessin entre ells i caiguessin rendits als seus peus. Doncs ho has aconseguit, Rosa. Però la jugada no t’ha sortit bé. Això sí, ha acabat bé, perquè tant tu com l’altre esteu on us mereixeu estar. Entre reixes.

(També us ho dic, si la víctima, en comptes de ser el Pedro, hagués sigut l’Albert, hi poso la mà al foc que tot hauria sigut el mateix, veient els antecedents de tots aquests energúmens...).