Ni soc ni deixo de ser monàrquic, però crec que es podien haver estalviat molts diners sense l’acte de Jura de la Constitució de la Princesa Elionor.

Una constitució rebregada, trencada, manipulada etc. per uns polítics que no coneixen la decència ni la vergonya no cal que sigui jurada per una princesa (futura reina d’Espanya) perquè és jurar en fals, i ella no hi té cap culpa.

Que el neci d’en Sánchez i el pròfug Puigdemont portin al país a un estat de misèria moral i econòmica, i encara ens vulguin donar lliçons de democràcia i llibertat és fastigós.

Espero i desitjo que aquesta pantomima d’amnistia no arribi a bon port i que ni l’un ni l’altre aconsegueixin el seus propòsits.

Sincerament.