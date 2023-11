Des del passat 27 d’octubre, Girona s’ha omplert de centenars de persones (i m’atreviria a dir milers) d’arreu de Catalunya que troben en la fira de Sant Narcís un espai de cultura, festa i espectacle. Tanmateix, malgrat les mesures de l’Ajuntament de Girona per fer més accessible el pregó de les fires (en el qual vam trobar una tarima per les persones amb mobilitat reduïda), les persones amb dificultats en la mobilitat, en especial aquelles que van en cadira de rodes, no han pogut gaudir en igualtat de condicions dels accessos als espais o de la possibilitat de trobar un lavabo adaptat sense haver de demanar permís a cap bar/restaurant de la zona.

Per una banda, l’espai dedicat a les atraccions es trobava gairebé impracticable per una cadira de rodes, degut en gran manera a la gran quantitat de sorra que s’havia acumulat a la devesa en algunes àrees. D’altra banda, cap lavabo públic dels disposats en els espectacles o concerts estava preparat per una persona amb mobilitat reduïda (en aquest cas voldríem agrair al restaurant Gran Muralla la seva predisposició i ajuda, deixant-nos utilitzar els seus serveis).

Considero que de la mateixa manera que l’Ajuntament ha fet avenços en termes d’accessibilitat en el que respecta la seva pàgina web o durant el pregó inaugural, podrien plantejar-se de cara a l’any vinent un apartat informatiu on trobéssim aquells espais accessibles per a cadires de rodes, o les barraques que disposen de cartes amb pictogrames per les persones amb diversitat funcional, o els banys públics accessibles per les persones amb mobilitat reduïda.