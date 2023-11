Injustícia, greuge... tot això deriva a la ràbia i impotència. És el que els passa als joves emprenedors autònoms que s’han vist perjudicats per la poca sensibilitat i inoperància de l’administració catalana. Tots els joves que van decidir fer-se autònoms el 2022 comptant amb una ajuda a l’emprenedoria que des de les entitats públiques es prometia, han estat enganyats, aquesta és la realitat.

El Govern va publicar el 2017 les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació per als joves inscrits al programa de garantia juvenil. Des de llavors, tots els ajuts s’han donat cada any, 2017,2018, 2019, 2020, 2021 i 2023. Però i el 2022, ha deixat d’existir per la Generalitat? Doncs sí. El 2023 s’obre un nou ajut de fins a 15.000 euros per als joves donats d’alta aquest any. Què ha passat amb els del 2022 ? No seria més lògic repartir els ajuts del 2023 per tots els del 2022 i 2023? Ajuts més petits però que arribin a tothom? Només dono una idea per les ments privilegiades que han decidit que els joves emprenedors del 2022 no són de Déu o de la Generalitat.