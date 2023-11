Palamós i la falta de memòria

El 10 d’octubre passat, en una entrevista a Ràdio Palamós, el portaveu de Junts a l’Ajuntament, Raimon Trujillo, declarava que l’alcalde, Lluís Puig, havia de plegar «per dignitat i ètica política» per l’afer de la multa . Divendres, encara no un mes després d’aquelles contundents reflexions, Trujillo i els seus dos companys de partit formalitzaven, amb el millor dels seus somriures, l’entrada a l’equip de govern d’ERC i el PSC. Ho feien, i aquí, si us plau aguantin el riure, per responsabilitat política i per evitar quatre anys de bloqueig. Encara li haurem de donar les gràcies.

Queda clar que per manar a Palamós un no ha de tenir memòria. Trujillo ja ens ho ha demostrat i, per tant, és benvingut a la dreta de l’alcalde, que en això és un as: tot l’afer ve de la multa que es va posar a un cotxe sense logotipar de la Policia Local el 21 de setembre de 2021 i que dos anys més tard s’ha sabut que era conduït per un regidor d’aquell mandat, Alfons Bartolomé, amb Puig de copilot. Gràcies al procés judicial, la fotografia del vehicle va ser despixelada i se’ls va refrescar, de cop, la memòria. Palamós ha anat perdent la memòria. Sense l’Arinco (ni el Kyton), sense els milfulls de can Collboni, amb el degà massa lluny d’on mereix, l’única bona notícia dels darrers temps és que la llibreria La Gavina reobrirà gràcies a la Fundació Finestres.