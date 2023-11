Malgrat la bona situació actual del club, tenim una junta que fa pena.

Som uns avis i quatre nets menors que som abonats des de fa molts anys. Estàvem a tribuna superior, quatre a la fila 7, i els altres dos a les files 8 i 9 (al costat esquerre de la tribuna presidencial), per tant, tots al nostre costat i a la nostra vista.

Assabentats per les nostres penyes, ens varen fer canviar els seients de la fila 7, perquè havien de destinar-los a zona VIP. És cert que podíem triar altres seients de la també tribuna superior, però com que no hi havia llocs seguits al costat esquerre (entrada per la porta 4) vàrem haver d’escollir quatre seients del costat dret (entrada per la porta 5), però només en podíem agafar 4 que eren els de la fila 7 i no podíem canviar els de les altres. Vull recordar que som només dos adults i els altres quatre són menors. En canviar els seients vàrem preguntar si podíem entrar tots per la mateixa porta i la resposta va ser afirmativa.

Però la sorpresa va ser en el partit del dia 23 de setembre que només vàrem poder assistir un major i els quatre menors. La solució òptima era entrar tots per la porta 5, però en arribar-hi, contràriament al que ens havien dit, no vàrem poder-hi accedir sinó que s’havia de fer per la porta que deia el carnet de l’abonament. L’única solució era que una menor entrés per la porta 4 i els altres per la porta 5, com corresponia. A la nena que va entrar per la porta 4, se li va dir que s’esperés que els altres entràvem per la porta 5 i de seguida la passàvem a buscar. En recollir-la, un vigilant amb l’anagrama del Girona FC ens va fer la gran escridassada amb l’argument de què no podia deixar la nena sola sense cap persona adulta que la vigilés. La meva pregunta és: com ho hem de fer? Jo no puc deixar la nena fora del recinte perquè encara és més preocupant.

Senyors de la Junta, em podeu donar una solució coherent perquè això no torni a passar?

La solució que ens van oferir i que lògicament no hem acceptat és canviar-nos els seients que vàrem triar (al costat dret de la tribuna presidencial), pels seients 39B de Tribuna Superior C (al costat esquerre), fila 8, 9, 10 i 11, de tal manera que, en efecte, entraríem tots per la porta 4, però estaríem molt allunyats dels altres dos seients ocupats per menors.

Des d’aleshores no hem rebut cap més comunicat, ni tan sols disculpes.