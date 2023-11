Avui en dia la intel·ligència artificial ja forma part de la nostra vida quotidiana i ens ha aportat moltes coses positives, però, havent creat tal instrument capaç de pensar per ell mateix i raonar, és possible que a causa de la nostra vagància, faci que ens limitem?

Un exemple molt clar, el famós ChatGPT a les escoles i instituts. Aquesta intel·ligència artificial tan popular ha estat utilitzada per molts alumnes amb l’objectiu que la mateixa web faci les tasques encomanades. En aquest cas, es veu molt clar el poc esforç i determinació. Fent que el seu cervell no s’activi. I això no vol dir que no siguin intel·ligents, però d’aquesta manera no fomenten el seu raciocini.

D’altra banda, és veritat que ens aporta un ventall d’avantatges i les hem d’aprofitar de totes les maneres, però crec que no hem de deixar que la intel·ligència artificial substitueixi la intel·ligència original i humana.