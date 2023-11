Amnistia, pitjor que un crim

Mendicar no és ni dolent ni vergonyós. Hi ha indigents que pidolen unes monedes jurant no gastar-se-les en vi i hi ha qui mendica una mica d’amor a la parella, perquè no el deixi. Sol ser l’última opció, però un pot dur-la a terme amb certa dignitat. Mendicar vots és una altra cosa, això és el més baix al que es pot caure en el camp de la mendicitat. A mi em faria molta vergonya mendicar set vots, i a més en públic, però clar, és que jo porto tota la vida treballant i ja hi estic acostumat, entenc que a en Pedro Sánchez aquesta possibilitat l’aterreixi i que prefereixi perdre la dignitat a haver de buscar-se una ocupació. Així i tot, valorar la pròpia honra en set vots és un preu molt baix, equival a no tenir-la.

El problema de Madrid és que allà viuen molt lluny de Catalunya, per això s’obstinen a solucionar-nos problemes inexistents. Mirin si viuen lluny, que fa dos dies que es queixen que l’altra tarda hi va haver una manifestació davant la seu del PSOE i es va tallar un carrer. Angelets. Durant mesos, a Catalunya va haver-hi carrers tallats diàriament, aeroports i estacions de tren ocupades per a impedir el servei, carreteres i autopistes preses, seus de diversos partits pintades i amenaçades, i diners públics desviats per a ús partidista. Ni les universitats es van deslliurar del vandalisme. I saben a Madrid qui en van ser els responsables? Què han de saber, si viuen tan lluny. Jo els ho explico: aquests a qui pretenen amnistiar, suposo que amb el propòsit d’animar-los a reprendre les seves activitats, ara que fa anys que callen. El govern s’ha obstinat a demostrar que l’amnistia és perfectament legal, i el gran parany en què pretén fer-nos caure és portar el debat cap a aquesta legalitat. El problema no és aquest. A ningú importa que l’amnistia tingui cabuda en la llei, tant és el que dictaminin el TC o el CGPJ, no tot el que és legal és bo, com sap qualsevol fumador, qualsevol alcohòlic o qualsevol esposa enganyada pel seu marit, sempre dins de la legalitat. Fins i tot els bancs ens cobren comissions legalment. Legal o il·legal, l’amnistia donarà noves ales al llacisme, i a més serà un insult als milers de catalans que -sense l’ajuda del govern, per cert- li van plantar cara. És igual que l’amnistia sigui legal perquè, parafrasejant Talleyrand, és pitjor que un crim: és un error.