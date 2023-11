L’altre dia, tot mirant la petita pantalla, en un canal de notícies va sortir de cop el president Sr. Sánchez. Sortir el president del desgovern espanyol i canviar de canal va esdevenir cosa de segons. Em vaig precipitar tant que vaig relliscar, amb un cop a la mà dreta que des de llavors la porto embenada. Als tres minuts de demanar assistència es va presentar un metge i una infermera amb una ambulància medicalitzada...! Rapidesa, màxima eficàcia sanitària, i una meravellosa atenció a l’accidentat són mereixedors del meu agraïment. Gràcies, Seguretat Social! Només em queda per dir una sola paraula. Sou formidables! Val la pena patir un accident domèstic molt lleu per comprovar el que he dit.

Chapeau a tots els professionals que vetllen per la nostra salut!