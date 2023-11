Llegeixo sovint el «comentari del temps». M’agrada el tema. En l’última columna, el comentarista i meteoròleg, Jorge Olcina, sembla molest per com la gent del carrer entenem les notícies del clima i el canvi climàtic. Amb referència a la conversa que va tenir amb un taxista negacionista, jo dic, és clar, ell està dins del taxi amb aire condicionat del matí al vespre, se’n va a casa, també amb aire condicionat... Aquest taxista no passa pel món, només en rep mínimes pinzellades.

La gent del carrer que xerrem als bancs, a les botigues i a les cantonades sí que creiem en el canvi climàtic que vostès han pregonat tant. Quan pel carrer anem buscant l’ombra, fugint d’un sol ardent que crema, veient la muntanya ressecada i com els arbres es tomben per falta d’aigua que els nodreixi. Els primers vents i pluges els faran caure sense remei. La pols es va ensenyorant del paisatge, l’aigua del torrent no aguanta i va baixant cada dia més minsa... Tot això i més coses ens demostren que la situació no és normal. Els ocells, la meitat o més han desaparegut. En canvi, al lilar de l’era li han nascut un parell de flors, a 850 m d’alçada i ben entrat el mes d’octubre. Sí, crec que l’home, amb la seva resiliència equivocada, té molt a veure amb aquest galimaties o desori. L’home contamina a desdir i no pararia, ja es veu. Aquella ministra espanyola va proclamar: «Nuestro mundo se va al carajo». Diuen que hi ha fortunes que estudien com escapar de la Terra quan ja no s’hi pugui respirar. Planetaris, amagueu-vos! Vindran, si poden...