En Francesc és un bon home de cinquanta-dos anys que vivia en un prosaic apartament, petit i corrent prop del barri de Sant Narcís. Des dels setze anys, quan va acabar els seus estudis, va estar treballant de lampista en una petita empresa familiar. Adelerat pel seu ofici, era un home pletòricament feliç. Sirgava del que li agradava, cosa que li proporcionava benestar personal i econòmic alhora. Amb l’estabilitat que això li conferia, va formar una família. Amb la seva estimada cònjuge va tenir dues bufones i gallardes criatures, de les quals en va poder gaudir fins a cert instant. Un dia, tot de sobte, l’empresa on en Francesc prestava els seus serveis va tancar. L’humil home de família va tractar de refer-se, de buscar altres possibilitats laborals, però no se’n va sortir. D’un dia per altre, les factures i els rebuts van sobreeixir les seves possibilitats. Els problemes i les discussions a casa van fracturar la família. Ara, en Francesc ja no té existències per abastir-se a ell mateix. Ha perdut la feina i conseqüentment la família, la llar, l’amor, l’estabilitat, la seva equànime vida. Ho ha perdut tot. Fins i tot a ell mateix. Ja no es reconeix. No té a ningú que el faci costat. Ningú el mira, a ningú li importa la seva situació. Està sol.

Aquesta història en particular és fictícia, però la situació és la de més de 28.000 persones d’arreu de l’estat espanyol. D’aquestes 28.552 persones, 11.471 fa més de tres anys que estan en la mateixa situació, una situació que no millora, sinó que s’aguditza: segons el BOE, en els últims deu anys, el sensellarisme ha augmentat un 24,5%. Per aquest motiu redacto aquest escrit, aquest crit a la solidaritat. Tot i que la contribució individual a una causa sembli una ajuda ridícula o insignificant, és més del que ens pensem. Avui s’hi troba en Francesc, però demà t’hi podries trobar tu.