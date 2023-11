2 de novembre, jo tenia el meu cotxe estacionat al carrer de Palau-sacosta de Girona al matí. Al vespre no hi era. Per si de cas, vaig trucar a la Policia Municipal. «El seu cotxe és al dipòsit municipal». Però l’agent municipal no va deixar l’adhesiu groc d’avís. Suposat motiu de grua: «estacionar en carril de circulació». Crec que no era infracció. I si ho era, el cotxe no obstaculitzava la circulació, l’autobús passava perfectament, no calia avisar la grua. Vaig pagar al dipòsit per treure’l i he presentat reclamació jurídica.

Diumenge 5 de novembre, cap a les 8.15 am, jo venia pel carrer Pare Francesc Palau i Quer, perpendicular al carrer Lluís Pericot, i a l’aparcament per a motos hi havia un cotxe de la Policia Municipal. Llavors a la fleca Les Delícies vaig veure els dos agents esmorzant. Declaro el meu màxim respecte cap al cos de Policia Municipal. El respecte cap a l’autoritat és igual al dret del ciutadà de comunicar les anomalies.