Enigmes ZBE

La futura aplicació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Girona avança però a pas lent. Per la capital gironina, amb més de 50.000 habitants, és obligatòria per mitigar la contaminació a les grans ciutats (mentre continuen arribant creuers i avions a prop). Entre eleccions i alguns temes burocràtics, s’ha demanat una pròrroga i sembla que no serà ni tan sols el 2024 sinó el 2025 quan entrarà en funcionament. Havia de ser el 2023.

Se saben els punts de control amb càmeres i quina part de la ciutat (la majoria) serà considerada ZBE. Però, per ara, poc més. Ni quins vehicles (segons l’antiguitat), ni quins horaris d’accés hi haurà, ni si pagar l’impost de circulació a Girona en permetrà l’accés, ni què passarà amb els vehicles vells que tinguin aparcament a dins de la ZBE. Massa enigmes. Amb Rodalies fent riure i poques freqüències de bus, on deixaran els cotxes els qui no podran entrar-lo a la ZBE? Hi ha pensat només un aparcament dissuasiu amb busos llançadora, a tocar de la Clínica Girona. A punt de les eleccions es va parlar d’un altre a prop de la Nestlé, però no se’n sap res. Com de massa coses. I Figueres, Blanes, Lloret, Olot, Banyoles, Salt, Banyoles, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, per població hauran de ser les següents. Quantes demanaran pròrroga?